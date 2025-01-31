想買006208「要All in還是定期定額？」　過來人給建議：別管就好

▲原PO有意買006208。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

006208（富邦台灣采吉50基金）一直都是非常受歡迎的ETF，如果有意進場，會一次把錢全投入？還是會採取定期定額的方式呢？近日就有網友想知道，006208應該要怎麼進場比較好呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「006208怎麼進場」為標題發文，提到她手上有20萬元想要投資，如果想要買006208的話，應該直接把20萬元全投入？還是要採取定期定額的方式會比較好呢？

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原PO接著也拋問，在買006208的時候，若選擇一筆投入的話，需要留意股價嗎？如果是定期定額的話，金額又要怎麼決定呢？要一個禮拜1萬元，還是一個月投入4萬元比較好？

貼文曝光後，網友幾乎一面倒認為，「要放長期的話不用管，隨時進場。長期All in沒什麼差（但本來這種就是要放長期的），除非手上沒有閒錢（緊急預備金）就用定期定額，每個月扣多少這樣」、「20萬超少，直接進就好」、「沒多少錢，丟了別管就好」、「All in啊，根本不用定期定額」、「現在經濟穩定建議All in」。

也有網友表示，「先看20萬對你是多還是少」、「理論歐印比較好，但是人性建議慢慢買進去，漲了幸好有買了，跌了幸好還沒買完」、「目前的作法，定期一個月扣6000，逢低再加碼買進」。話題引發討論。