BDI春節前後跌了33.58%　今年估新崛起的鋁礬土貨量增最多

▲鋁礬土已成為海岬型船第二大貨源。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)自本月13日的1093點開始下跌，昨(30)晚跌到715點，累計春節前後13個工作天下跌34.58%，裕民航運(2606)航運高階認為，今年是回歸正常的淡旺季。而根據AXS數據，去年運往中國大陸的鋁礬土貨量增幅最高，達12.77%，達1.59億噸，已經超越煤炭，成為海岬型船第二大貨源，今年估計還會成長12.58%，約增加2千萬噸貨。

裕民高階指出，今年的鐵礦砂與煤炭貨量估計都是零成長，穀物估計成長2-3%，就成長率來看，大宗貨當中鋁礬土成長最多；整體散裝貨估計今年僅約成長1%，因此市場表現不容易優於去年，但是如果俄烏戰爭結束，歐美對俄羅斯的經濟制裁解除，中國大陸增加對美國穀物的採購，市場就會看到明顯好轉。

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上周有國內法人統計，過去4年春節前後BDI漲幅在85-202%之間，2021年自2月9日的1306點漲到3月22日的2319點，上漲78%；2022年自1月26日的1296點漲到3月14日的2727點，上漲110%；2023年自2月16日的530點漲到3月15日的1603點，上漲202%；2024年自1月17日的1308點漲到3月18日的2419點，上漲85%。

在貨源方面，AXS數據顯示，中國去年進口了1.59億噸的鋁礬土，較2023年的1.41億噸增加了1800萬噸，除了歸功於幾內亞新礦場的開採，還歸功於近年來澳洲鋁礬土生產量的上升，從2021年到去年，共增量20%。

相關經紀人預測，幾內亞和包括象牙海岸、塞拉利昂、迦納在內的西非國家基礎設施改善，將推動貨量供應進一步增長，尤其是對中國的供應。

BRS在其最新的每周散裝市場報告中指出，北京不斷推廣「新三個」，即電動汽車，鋰電池和太陽能電池板，顯著提高了對鋁礬土的需求。

BRS總結指出，由西非到中國的長航程運輸，鋁礬土市場有望通過在散裝貨載領先的路線中的波動性上升，對海岬型船運輸產生越來越多的影響。