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川普重塑全球貿易　安永：供應應鏈3策略趨吉避兇

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後，迅速簽署多項行政命令，以「美國優先」為核心，全面推動稅制改革和貿易政策，對全球經濟格局帶來影響。川普宣布，現行的全球最低稅負制協議對美國沒有強制力或影響，他指示美國財政部在60天內提出針對不公平稅制國家的報復措施，包括準備對美國公司實施具有域外效力稅制，或實施對美國公司會產生不成比例影響的稅制國家。美國財政部長表態，各國若繼續執行全球最低稅負制是嚴重的錯誤。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執行總監馮葦祺表示，川普政府不支持OECD BEPS 2.0支柱一與支柱二，未來可能引發更多協商與規則調整。OECD目前看來須對部分規則做調整，很可能影響到大集團補充稅額的計算和分配，建議符合全球最低稅負制門檻的臺商，持續關注此變化，並將焦點放在關稅和供應鏈影響上。

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川普推行多項「美國優先」（America First）政策，包括命令有關單位評估並設立「對外稅務部門」，徵收關稅和國際貿易相關稅費的可行性。2026年將對《美墨加協定》進行審查，評估是否影響美國勞工、農民與企業等多項規定；並考慮2月1日起對中國進口商品加徵10%關稅，對墨西哥跟加拿大進口商品加徵25%關稅。此外，他還計畫針對貿易逆差、不公平貿易行為和外國補貼展開調查，進一步加強對進口商品的管控。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君指出，這些政策將加劇全球經濟對抗，增加貿易摩擦，迫使企業重新評估和調整供應鏈結構，以降低進入美國市場的關務成本。

川普的貿易政策，預期對跨國企業和進出口貿易商將帶來重大影響，但也應透過供應鏈和關務規劃降低影響。吳雅君建議臺商企業以下三項策略：

1、運用「首次銷售原則（First Sale Rule）」規定：降低進口到美國完稅價格減少關稅。

2、進行原產地規劃：改變產品身分，避免高額或懲罰性關稅。

3、運用美國對外貿易區（Foreign Trade Zone，FTZ），變身美國製造。

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