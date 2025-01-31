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造成股價波動太大！　ASML宣佈未來不再公布「1數據」

▲ASML第二季財報亮眼，淨收入達16億歐元。（圖／路透）

▲ASML決定停止在季度財報中公佈備受關注的「新增訂單」的數據。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，公司決定停止在季度財報中公佈備受關注的「新增訂單」的數據，公司宣稱公布此新數據會造成股價過度波動。

根據《路透》報導，ASML認為自己所公布財務預測具有更好的指標意義，因為這是基於與客戶晶片製造商在討論產能計劃後所得出數據，對 ASML 的設備銷售具有重要作用；但新訂單可能需要大約 6 ~ 18 個月才能完成，因此很難解釋每個季度的數據將如何發展，同時會導致股價大幅波動。

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ASML財務長Roger Dassen表示「造成股價波動因素非常重要。」

華爾街分析師表示，該公司的這項決定在一定程度上令人遺憾，但基本上可以理解。

Bernstein的分析師Sara Russo指出，「這對投資者來說有負面影響，因為目前我們可以監控平均新增訂量的變化情況，以及我們是否對未來12 個月以上的累積訂單有信心。」

Russo 表示，「我確實同意 ASML 的觀點，即從單一季度的預訂量來看，它並不是衡量公司長期健康和穩定性的一個非常有用的指標。」

Degroof Petercam 分析師Michael Roeg 表示：「從台積電、英特爾和三星等大手筆資本支出的公司已經解釋了外界足夠多的問題。」他表示，儘管最初認為ASML 的決定是透明度的倒退，但他還是認同這一決定。


 

關鍵字： ASML新增訂單財務預測股價波動投資者

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