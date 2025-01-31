聽老婆的就對了　2對年輕夫妻幸運刮中100萬

▲北部兩對夫妻幸運中獎。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者高兆麟／綜合報導

北部有兩對夫妻分別中獎百萬，都是因為聽老婆的話挑選刮刮樂，結果都幸運中獎。

第一對幸運中獎的是新北年輕夫妻，原本太太想要跟朋友在過年集資買刮刮樂沾沾喜氣，可惜沒有實現，太太便邀先生一起去玩刮刮樂，當天陸續刮了$200、$300、$500、$1,000面額的刮刮樂都有中獎，直到最後1,000元面額刮刮樂刮出1,000元，太太表示非常有靈感可以中大獎，疼妻的先生主動再加碼購買了「2,000萬超級紅包」，太太便決定以老公幸運數字11選購，沒想到真的刮出100萬！太太開心直說：感謝老公加碼讓她刮出大獎，也讓倆人出國旅遊的夢想得以實現。

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第二對中獎的是桃園新婚夫妻，赴美工作的倆人趁年前回台辦理結婚並在台灣過農曆年，採買年貨時順道到彩券行試手氣，買了幾張「2,000萬超級紅包」刮完後先生以為沒刮中就將彩券丟一旁，太太直覺不對：「用台彩APP再對一次看看」，先生表示：「不用啦，我已經對過沒有中」，太太說：「聽我的就對了，堅持用APP確認，手機畫面跳出總獎金超過五萬元！」 兩人瞬間又驚又喜，互看了一眼，並趕緊將彩券遞給店員確認，竟是大獎100萬元，先生笑著對太太說：「果然聽某嘴大富貴，以後凡事都聽妳的！」