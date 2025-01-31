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辜仲諒「龍年甩尾」重磅回歸富豪榜　人生勝利組昔跌一跤

中信金辜仲諒熱愛棒球，且以實際行動豪發獎金激發選手奪勝信心，以2024世界12強賽為例，他允諾每場勝利1000萬獎金、奪冠再加發3000萬共累積達7000萬元壯舉。（圖／翻攝自中信兄弟fans club臉書）

▲中信金辜仲諒熱愛棒球，且以實際行動豪發獎金激發選手奪勝信心，以2024世界12強賽為例，他允諾每場勝利1000萬獎金、奪冠再加發3000萬共累積達7000萬元壯舉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

1月21日，中華隊12強賽中的28位球員、10位教練與66位後勤人員一覺醒來，銀行帳戶收到一大筆紅包，「辜仲諒允諾的7000萬獎金，入帳了！」隨著中信金（2891）股價從龍年頭28元，一路飛高台股封關時39元，持股達8.87％的大股東辜仲諒，也以20億美元身價入列《富比士》（Forbes）台灣富豪即時榜，龍年甩尾，直上第20名。

2024年可說是「金龍年」，各大金控營收獲利紅不讓，中信金全年合併稅前盈餘880.9億元，稅後盈餘720.28億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元創下新高，尤其去年4月配發有史以來最高現金股利每股1.8元，股價從疫情期間22元到25元盤整區間，之後跳上30元關卡往40元邁進。

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身為中信兄弟職棒球團大老闆，並擔任中華民國棒球協會理事長的辜仲諒，在中華隊贏得世界棒球12強冠軍後不住感動拭淚，開心包下日本和牛餐廳請球隊吃燒肉，還有令各界視為體壇一大壯舉，即是辜在賽程期間大方允諾加碼獎勵勝利、奪冠的獎金共達七千萬元。

中信金2024年稅後盈餘720.28億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元創下新高，股價也從28元飛高到39元。（圖／報系資料照）

▲中信金2024年稅後盈餘720.28億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.64元創下新高，股價也從28元飛高到39元。

更霸氣的是，當外界說中華隊奪冠只是「運氣好」時，辜仲諒全力反駁，「這不是運氣，也不是放火花一炮而已。」｢我們在棒球界灌溉15年養分，只會越來越強。」（中華少棒、青棒也先後在U12、U18世界盃、亞錦賽奪得冠軍，加上12強賽冠軍，至少超過7座）

辜仲諒的一路相挺以及全心的相信，為年輕球員注入強大信心。事實上，對61歲的辜仲諒，去年可說是他生命中逆轉勝的關鍵一年。

辜仲諒為台灣五大家族之一「鹿港辜家」第四代，原是父親、中信金控創辦人辜濓松的事業接班人，無人能敵的人生勝利組，豈料一樁插旗兆豐金控衍生「紅火案」，時任中信金副董事長的辜仲諒2006年請辭，經歷一審二審及更審，從判刑九年到獲判無罪，足足17年又5個月。

中信慈善基金會董事長辜仲諒多年來投入公益，透過多項計畫專案，深入社區陪伴照顧孩童。圖為中信金每年12月透過聖誕點燈儀式宣布「點燃生命之火」募款活動開始。（圖／黃威彬攝）

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒多來投入公益，透過多項計畫專案，深入社區陪伴照顧孩童。圖為中信金每年12月透過聖誕點燈儀式宣布「點燃生命之火」募款活動開始。

去年5月，辜仲諒終於重返中信金董事會擔任董事，他的重磅回歸，讓金融圈更加熱鬧。三個月後，也就是8月20日，中信金公告董事會決議向金管會申請投資新光金（2888），與台新金（2887）搶親，這一記出招被外界視為辜仲諒起手式，半途攔胡「新新併」，直到中秋節前夕，幾乎天天可見這三家金控發聲明比出價比經營能力，火藥味一天強過一天。

直到9月16日，戲劇性的峰迴路轉，金管會以四點理由「緩議」中信金併購新光金，但中信金不灰心，還想重新修訂計畫書再給董事會核定；金管會只好再度強調「緩議就是不同意」，中信金最後宣布停止該併購案。

儘管這樁併購案喊停，但熱愛棒球的辜仲諒，「不會停止揮棒」！從小打棒球的他，也要求孩子、孫子打棒球，甚至在與銀行法金開二代會聊到如何教育企業家二代、三代，他給出的建議是「很容易，就是讓他們打棒球。」辜仲諒曾說，打棒球會學到犧牲自己幫助團隊，從中學習團隊的相處、合作，這是學校教課書上不會教到的，「有夢想就會有自信！」

即便在旁人眼中的「人生谷底」，辜仲諒在公益圈築夢，出任中信慈善基金會董事長，並創辦中信反毒教育基金會，2013年買下兄弟象股權，以中信慈善基金會推動「愛接棒‧少棒暨青少棒資助計畫」，資助學校課業輔導、營養餐食、球具設備等，照顧想打球的孩子，並在屏東縣鹽埔鄉洛陽村打造「中國信託公益園區」，提供移地訓練及中信盃賽事使用，辜仲諒自己也不時南下打氣，與孩子聚餐。

除了長期出錢出力栽培國內選手，他在2018年登記參選中華民國棒球協會理事長當選並連任，還擔任亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會執行副會長，在國內外體壇聲望扶搖直上。去年8月，他還當選三三會（中華民國三三企業交流會）第9屆理事。

三三會是國內重要企業界團體之一，1999年7月成立時，首屆理事長由辜仲諒叔公辜仲甫擔任，父親辜濓松等人擔任副理事長，爾後辜濓松並出任理事長十多年，負責張羅每個月第三個星期三舉行餐會，就國際局勢及經貿環境變局，搭起企業界與政府專家學者溝通平台。

一位業界人士告訴CTWANT記者，「辜仲諒已被視為下一屆三三會理事長熱門人選。」無論在金融圈、公益圈及體壇，甚至商界舞台，就看辜仲諒如何揮棒開新局。

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