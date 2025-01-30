快訊／威力彩「7.1億」獎號來了！對中7碼年假放到爽

新竹廟口刮出第二個2000萬！ 虔誠夫妻參拜完幸運中獎

新竹市知名廟口喜迎第二個「2,000萬超級紅包」頭獎兩千萬，中獎的幸運兒是一對來拜拜的夫妻，他們參拜完要買彩券時，兒女發現一張刮刮樂沒擺正，就選了這張，沒想到幸運中獎。

ETF夯！2024年申購量倍增 一表看基金3大產品買氣

國內ETF熱潮興起，根據統計，去（2024）年被動式ETF申購金額達3.82兆，年成長高達107%，而主動式基金買氣同步增溫，申購金額達4.17兆元，超越ETF的3.82兆元。

想買006208「要All in還是定期定額？」 過來人給建議：別管就好

006208（富邦台灣采吉50基金）一直都是非常受歡迎的ETF，如果有意進場，會一次把錢全投入？還是會採取定期定額的方式呢？近日就有網友想知道，006208應該要怎麼進場比較好呢？貼文曝光後，引發討論。

「產業控股」不是萬靈丹！ 安永：2道關卡待克服

政府積極推動「產業控股」，能否成為臺灣產業整合與躍升的關鍵，備受關注。安永聯合會計師事務所認為，思考產業控股等「產業整合」工具之前，企業可以先思考三種發展面向，確認必須整合的話，還有二道關卡要克服。

AI是關鍵！勤業眾信：2025銀行轉型 3大策略放大投資價值

勤業眾信聯合會計師事務所發布《2025銀行業與資本市場展望》報告，報告指出，面對低經濟成長與低利率的雙重壓力，銀行應積極探索多元化商模，善用科技應對總體經濟逆風，AI是轉型關鍵契機，可透過3大策略調整，將AI投資價值最大化。

長榮傳出新造船從甲醇轉向LNG 歐美驗船機構認為符合實際需要

挪威媒體集團DN Media Group AS旗下的航運專業雜誌貿易風(TradeWinds)報導指出，長榮海運在訂造30艘甲醇船之後，後續11艘2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船準備改訂造LNG船，並已與大陸和韓國造船廠接洽中，但長榮對於市場訊息表示沒有評論。歐美驗船機構在台高階主管都認為，長榮應該是有考慮部分船隻改用LNG，因為甲醇供應確實吃緊。

反制DeepSeek！ 外媒曝「川普政府擬禁輝達 H20 晶片銷往中國」

中國大陸開發新創AI「DeepSeek」爆紅，讓美國AI科技壓力大增。根據《彭博》（Bloomberg ）報導，知情人士透露，川普政府正考慮收緊輝達（NVIDIA）晶片銷往中國的限制，可能將銷售限制擴大至輝達特別供給中國的 H20 晶片。

嘉義上午5.6地震 台積電、聯電南科廠預防性停機

今日上午，嘉義大埔發生了規模5.6的地震，震源深度達10公里，最大震度為嘉義縣5強。南科管理局表示，從嘉義到屏東管轄的園區內公共設施並未受到影響。台積電和聯電的少數機台進行了預防性停機，但其他廠商並未受到影響。

2025年財經行事曆 三大重要日程先存好

2025年財經行事曆，有些固定的日程可以先做標註... 例如美國聯準會利率決策日期、富時指數權重公布與盤後生效日、 美三巫日結算、MSCI季度權重發布與盤後生效日。 標註起來，你的桌曆就會變成財經行事曆～

若DeepSeek輕鬆成功 謝金河：輝達恐怕走下神壇

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「如果Deepseek輕鬆成功？NVIDIA恐怕走下神壇！」為題撰文，表示這些年，輝達很多管制晶片都是透過新加坡賣入中國境內，黃仁勳也不斷強調中國市場的重要性，Deepseek握有5萬顆輝達晶片。但中國沒有智慧財產權的保障，如果NVIDIA的CUDA、nvlink輕鬆被攻陷，這個時候，輝達的價值可能不斷消風。