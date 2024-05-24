00940長榮權重仍第一！「3檔新貨」擠進前十大　遭砍21檔殘留餘溫

▲元大臺灣價值高息ETF（00940）換股，吸引投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

「月月配巨嬰ETF」元大台灣價值高息（00940）於5月24日換股最後一天，最新成分股出爐！觀察名單中，仍保留長榮（2603）且位居第一大成分股，但持股權重已連續幾天被調降，如今僅剩5.8萬張；另外，在新增的21檔中，有「3檔新貨」擠進前十大成分股，而即將剔除的21檔仍「殘留餘溫」。

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▲元大臺灣價值高息（00940）前十大成分股，資料時間為2024年5月24日。（圖／記者楊絡懸製表）

觀察00940以5月24日公布持股中，最新前10檔權重排序為：長榮（6.92%）、聯電（6.36%）、聯詠（5.75%）、中信金（5.48%）、和碩（4.1%）、聯發科（3.9%）、日月光投控（3.87%）、華碩（3.77%）、長榮航（3.65%）、玉山金（3.36%）。

值得注意的是，原本長榮權重逾10%，如今已降到6.92%，僅剩5.8萬張；另外在此次換股新增的成分股中，華碩（2357）、長榮航（2618）、玉山金（2884）的權重已擠進前10檔成分股，權重3%以上，受多數投資人矚目。

至於在剔除的21檔中，也殘留部分「餘溫」，依照權重分別是：漢唐（0.22%）、佳世達（0.12%）、智易（0.1%）、上海商銀（0.09%）、聯陽（0.07%）、統一（0.06%）、中磊（0.06%）、矽創（0.06%）、巨大（0.06%）、可成（0.04%）、南茂（0.04%）、光洋科（0.03%）、光寶科（0.03%）、神達（0.03%）、瀚宇博（0.03%）、亞翔（0.03%）、耕興（0.03%）、中碳（0.02%）、神基（0.02%）、合勤控（0.01%）、寶成（0.01%）。

隨台股今年以來持續上漲，此次00940調整成分股，呈現出「電子類股減少、金融類股增加」，讓整體持股平均本益比下降。元大投信指出，00940追蹤標的指數就是參考「巴菲特價值投資哲學」，成分股以股利率進行加權，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。