東哥遊艇射出營運3支箭　併購碼頭、維修廠衝刺獲利

▲東哥遊艇董事長闕慶承、總經理曾雄威。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／高雄報導

東哥遊艇（8478）近年來營收獲利穩健成長，今年Q1每股獲利6.08元，目前在手訂單也看到2026年，董事長闕慶承表示，未來除了發展核心業務外，也會著手在遊艇維修服務及碼頭經營，為整體營運射出3支箭，提升獲利能力。

闕慶承表示，東哥遊艇目前生產定位鎖定24-45公尺的豪華遊艇，第3座組裝工廠預計2025年底投產，產能可望提升50％，目前現有訂單交期排程至2026年，其中包括全新打造的40公尺型遊艇訂單已落袋，預計2年後就可交貨。

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闕慶承指出，近期也與義大利遊艇製造商策略聯盟，由對方代工生產遊艇，再透過東哥自行銷售，如此一來，東哥不需要擴增廠房，就可生產更大尺型遊艇，讓內部的產能不受限制，也能協助現有OA產品打入歐洲市場，更能快速獲利，預計2028年在營收占比超過20％。

闕慶承說，東哥也跨足經營遊艇碼頭，預計將先從美國東西岸碼頭著手，再進到歐洲，看準其全球潛在市場規模240億美元商機，加上平均毛利率60％，優先提供OA船主一定有碼頭停靠，舉凡聖誕節等熱門價齊，讓富豪船主們可享有「我有，你沒有」的尊榮感。

闕慶承也提到，遊艇維修服務在全球潛在市場規模達140億美元，透過併購建立品牌全球性售後服務，將優先服務OA船主、強化客戶關係，讓客戶不需要排隊就可以直接維修。

事實上，東哥近期公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，以及辦理現金增資，就是為了要償還借款及充實營運資金，讓併購遊艇碼頭、維修廠更順利。