大盤指數衝28590創高　4檔主動式台股ETF股價刷新記錄　

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

歐美股市週四（25日）因耶誕節休市一天，今（26）日大型電子股表現穩健，早盤台股大漲200多點，上攻28590.91點新高，而主動統一台股增長（00981A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動安聯台灣高息（00984A）等4檔台股主動ETF股價均創下歷史新高。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A經理人游景德分析，AI 晶片格局正從「單一架構主導」轉向「多元技術共存」，不論運算架構選擇或需求擴大，都為台廠供應鏈提供強力支撐，並成為台股明（2026）年持續上攻的重要助力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期台股受惠於資金回流與類股輪動，金融、傳產及部分電子族群表現亮眼，市場情緒逐步回，展望明年，AI 應用擴張、半導體高階製程需求、能源與儲能題材將持續推動多頭格，在波動環境中，主動式 ETF 具備靈活調整與精準選股優勢，能有效捕捉產業趨勢與類股輪動，成為投資人當前不錯的產品選擇，尤其在 AI、半導體及能源相關主題上，主動式 ETF 更能展現差異化績效。

游景德進一步表示，近期 ASIC 晶片展現追趕 GPU 的態勢，AWS 推出新一代 AI 晶片 Trainium3，效能提4倍並降低成本50%，宣告ASIC時代來臨；然而，ASIC崛起並不意味GPU沒落，AWS 下一代 Trainium4 將採用 Nvidia NVLink Fusion 技術，顯示 ASIC+GPU 混合架構成為效能與成本最佳解方，此趨勢對台灣供應鏈是重大利多，預期台積電第四季營收亮眼，AI需求推動大廠提前下單高階製程並支付溢價，且明年報價全面調漲，毛利率有望進一步上行。



