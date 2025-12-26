ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

萬泰物流董座鄭毓文看市場變動大機會也多　將新增多項特殊服務

▲萬泰董事長鄭毓文給員工很大的工作空間，自己的辦公室不大，但充滿朝氣。（圖／記者張佩芬攝）

▲萬泰董事長鄭毓文透露明年將推出多項特殊運輸物流服務。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

年營收上百億，今年業績有二位數成長的萬泰物流集團董事長鄭毓文指出，在美國對等關稅實施後，供應鏈改變很大，貨運運送困難度提高，物流業的商機也因而變多，集團明年將推出多項特殊物流服務，即使海空運市場運價下修，精準掌握不同區塊貨量增減狀況與託運人需求，公司業績也能持續成長。

鄭毓文指出，明年雖然海運市場估計運價下修可能性高，但因為對等關稅，讓原本的單點運輸變成多點運輸，今年越南、印尼與中南美等都有高度成長，另像美國德州台灣科技大廠匯聚，商機多到爆，但物流承攬業不是每家都能搶到商機，要靠過去累積的信用與服務品質。

萬泰物流成立30年，別號海豚集團(Dolphin) 擁有將客戶的供應鏈轉化為競爭優勢的知識與經驗，深耕美國、歐洲、東南亞與中南美等，以足夠的人才，提供優質的客製化服務是致勝關鍵，因此明年即使海空運市場運價都下修，他對公司業績的成長都還是維持一貫的樂觀看法。

目前集團有六、七個特殊服務在規劃與洽談，明年將會陸續推出，要在普貨之外，爭取更專精與特殊的物流服務，包括化學品、展覽、電商等等目前無法詳細說明的項目。

海豚集團致力於為客戶減少60%的交付風險與55%成本。降低配送成本與風險對客戶來說意義重大，運費與貨物安全對利潤至關重要，除了保險外，Dolphin還負責交付稽核、流程驗證和風險管理。也提供緊急應變與事故管理服務。

海豚集團擁有量身打造的服務，為了獲得具競爭力的價格，擁有議價能力，集團內的品牌團結起來，享受規模經濟的好處，讓顧客獲得最低成本的運輸物流服務。

萬泰的整體物流解決方案，包括貨運諮詢、供應鏈解決方案、倉儲、配送加工、展覽、散貨運輸和跨境電商等等，在163個國家擁有600多家代理商和90家分支機構與兩千多名員工，還代理國外逾三千家物流企業；鄭毓文表示，萬泰縱向是供應鏈，橫向是多元化模式，能提供最多元化的物流服務。

攬貨物流業員工流動率高，一般農曆後都會有一波轉職潮，鄭毓文表示，每個人都有選擇的自由，他不會透過法律來強留人或是採取某些行動，而是積極想辦法為員工創造財富與提供良好的工作環境，公司的王牌業務員年收入可能超乎一般想像。

萬泰的股票上市計畫已推動多年，預計2027年實現，同時也持續追求品質卓越，取得AEO優質企業認證、ISO9001、ISO27001、ISO45001等多項國際標準認證，並榮獲「ESG物流永續獎金獎」，展現對企業責任與永續發展的承諾。

