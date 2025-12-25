萬海運力估計2028年將一舉超越以星與陽明　進入全球前十大排行榜

▲萬海航運估計2028下半年將超越以星與陽明，進入全球前十大貨櫃船公司排行榜。（圖／萬海提供）



記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)上周二(16日)訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃，累積建造中運力共349,200箱，大陸媒體形容萬海一心殺入全球Top10。以目前各家船公司現有運力上加上建造中船舶，不計其他因素，估計萬海在2028年下半年將先超越以星航運(ZIM)，登上全球第十大貨櫃船公司，接著會頂上陽明海運(2609)的第九大位置。

根據Alphaliner本月初最新統計，陽明總運力達721,290箱、以星703,598箱、萬海564,500箱，以萬海目前34.92萬箱建造中船舶，以及該公司在法說上公布的未來各年交船狀況，估計到2028年年底，總運力將達808,700箱，2030年將達949,300箱，而陽明現有運力加建造中船舶，2030年總運力將達858,790萬箱。

不過未來三年三家公司實際運力都還有變數，包括現有船舶出售或拆解、租進船舶或船舶退出等，加造新船部分估計2028年之前交船機率很低，因此萬海超越以星與陽明的時間點估在2028年下半年。

對於排名問題，陽明海運前董事長謝志堅指出，三年前地中海航運(MSC)超越馬士基登上全球第一時，當時馬士基高層對外表示：「又不是世界末日」，實際上當時馬士基已將開始大幅調整營運策略，包括資碼頭、倉儲、物流與攬貨業等。

謝志堅分析，市場好的時候，越大的船公司賺越多，市場不好的時候越大虧越多，馬士基也曾提及，當時全球最大攬貨公司Kuehne + Nagel以輕資本達到年年獲利，而且是高獲利的實現，因此大者恆大不見得對，賺錢最重要，過去萬海與香港東方海外常名列全球最佳獲利貨櫃船公司前茅，萬海大幅擴充後自然要面對市場新的考驗。