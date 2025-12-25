ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

萬海運力估計2028年將一舉超越以星與陽明　進入全球前十大排行榜

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運估計2028下半年將超越以星與陽明，進入全球前十大貨櫃船公司排行榜。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)上周二(16日)訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃，累積建造中運力共349,200箱，大陸媒體形容萬海一心殺入全球Top10。以目前各家船公司現有運力上加上建造中船舶，不計其他因素，估計萬海在2028年下半年將先超越以星航運(ZIM)，登上全球第十大貨櫃船公司，接著會頂上陽明海運(2609)的第九大位置。

根據Alphaliner本月初最新統計，陽明總運力達721,290箱、以星703,598箱、萬海564,500箱，以萬海目前34.92萬箱建造中船舶，以及該公司在法說上公布的未來各年交船狀況，估計到2028年年底，總運力將達808,700箱，2030年將達949,300箱，而陽明現有運力加建造中船舶，2030年總運力將達858,790萬箱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過未來三年三家公司實際運力都還有變數，包括現有船舶出售或拆解、租進船舶或船舶退出等，加造新船部分估計2028年之前交船機率很低，因此萬海超越以星與陽明的時間點估在2028年下半年。

對於排名問題，陽明海運前董事長謝志堅指出，三年前地中海航運(MSC)超越馬士基登上全球第一時，當時馬士基高層對外表示：「又不是世界末日」，實際上當時馬士基已將開始大幅調整營運策略，包括資碼頭、倉儲、物流與攬貨業等。

謝志堅分析，市場好的時候，越大的船公司賺越多，市場不好的時候越大虧越多，馬士基也曾提及，當時全球最大攬貨公司Kuehne + Nagel以輕資本達到年年獲利，而且是高獲利的實現，因此大者恆大不見得對，賺錢最重要，過去萬海與香港東方海外常名列全球最佳獲利貨櫃船公司前茅，萬海大幅擴充後自然要面對市場新的考驗。

關鍵字： 萬海2028年超越以星與陽明全球前十大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

推薦閱讀

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

國人出國善用信用卡機場接送、哩程數累積，甚至航空聯名卡享有買機票優惠，而迎來2026年新年度，發卡行新措施，中信銀針對鼎極卡在明年新增桃機／松機跨區接送服務預約，至於新光銀行的「日本航空聯名卡」明年起停止新戶申請。

2025-12-25 00:03
萬海運力估計2028年將一舉超越以星與陽明　進入全球前十大排行榜

萬海運力估計2028年將一舉超越以星與陽明　進入全球前十大排行榜

萬海航運(2615)上周二(16日)訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃，累積建造中運力共349,200箱，大陸媒體形容萬海一心殺入全球Top10。以目前各家船公司現有運力上加上建造中船舶，不計其他因素，估計萬海在2028年下半年將先超越以星航運(ZIM)，登上全球第十大貨櫃船公司，接著會頂上陽明海運(2609)的第九大位置。

2025-12-25 17:04
遭指「炒地皮幫兇」　土銀3點聲明反駁：7成房貸助民眾購屋

遭指「炒地皮幫兇」　土銀3點聲明反駁：7成房貸助民眾購屋

有立委質疑公股銀行成為「炒地皮幫兇」，引發關注。對此，土地銀行今（25 ）日發布3點聲明回應，強調不動產貸款資金多數用於民眾購屋，近年更明顯降低建商購地貸款比重，並已強化未動工案件控管，重申依法配合政府住宅政策，並無助長炒作土地情事。

2025-12-25 16:22
輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

輝達（NVIDIA）砸200億美元（約新台幣6300億元）買下Groq部分資產，預計吸收Groq的IP、專業同時延攬 Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra，以及多名核心工程與高階主管。外媒第一時間以「併購」為報導，但幾個小時以後陸續改為「吸收資產」，前半導體資深分析師陸行之認為，此舉輝達投資案涉及反壟斷法有關，並預料NVIDIA與Google的晶片角力戰還沒落幕。

2025-12-25 15:05
失能險遭拒賠獲翻案　接續服務介入成功爭取40萬元理賠

失能險遭拒賠獲翻案　接續服務介入成功爭取40萬元理賠

一名原遭保險公司以「不符條款」為由拒絕給付失能保險金的保戶，近日在保經公司協助下完成申覆，最終成功獲得40萬元理賠。該案例也再度凸顯「孤兒保單」在缺乏後續服務下，容易影響保戶權益的問題。

2025-12-25 14:35
輝達停止測試18A晶片　英特爾股價跌近4%拉回

輝達停止測試18A晶片　英特爾股價跌近4%拉回

聖誕節前夕市場傳出輝達（NVIDIA）已停止測試英特爾（Intel）最先進的 18A 晶片製程技術，引發投資人對英特爾先進製程競爭力的疑慮。英特爾股價盤中一度下殺近 4%，隨後跌幅收斂。

2025-12-25 12:10
金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

2025年全球貴金屬市場上演罕見大多頭行情，黃金、白銀、白金與鈀金價格今年全面暴漲，其中黃金年初至今漲幅逼近70%，創下自1979年以來最佳年度表現。不過，隨著價格接連改寫歷史新高，市場近期也開始出現獲利了結賣壓，貴金屬短線走勢轉為高檔震盪。

2025-12-25 11:17
輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）再度出手，傳出以20億美元（約新台幣6300億元)的天價，取得 AI 晶片新創公司 Groq 的關鍵資產，創下公司史上最大規模交易，也震撼全球半導體與人工智慧產業。不過輝達強調，這並非併購整家公司，而是透過授權與延攬人才的方式，加速布局 AI 推論市場。

2025-12-25 10:09
元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

時序進入年底，投資人已開始展望明年布局。歷史數據顯示，台股在年初往往具備強勁的元月效應與「紅包行情」，中國信託投信指出，根據彭博資訊統計過去十年數據，投資人若選擇在1月至2月期間進場布局台股，受惠於元月效應與農曆春節後的資金回籠，持有半年的平均漲幅可達7%以上，且上漲機率高達7至8成。此外國發會最新公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，顯示國內景氣仍延續成長態勢，歷史經驗也佐證 ，當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%，顯示進場時機相對有利。

2025-12-25 06:05
聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

華邦電（2344）與南茂（8150），於21日共同在台南市紀安國小與高雄市大樹國小，聯合舉辦「矽手相鏈，永續籃球」捐贈活動。透過實際行動，將循環經濟與永續發展理念帶入校園，展現企業攜手教育體系、落實公私協力的具體成果。

2025-12-25 06:00

讀者迴響

熱門新聞

台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

台壽員工拿走暫收款　金管會證實

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

輝達停止測試18A晶片　英特爾股價跌近4%拉回

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366