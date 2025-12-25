快訊／威力彩17槓下期飆3.5億　2025最後一次發財機會

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了 中信銀擴大信用卡機場接送服務

國人出國善用信用卡機場接送、哩程數累積，甚至航空聯名卡享有買機票優惠，而迎來2026年新年度，發卡行新措施，中信銀針對鼎極卡在明年新增桃機／松機跨區接送服務預約，至於新光銀行的「日本航空聯名卡」明年起停止新戶申請。

萬海運力估計2028年將一舉超越以星與陽明 進入全球前十大排行榜

萬海航運(2615)上周二(16日)訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃，累積建造中運力共349,200箱，大陸媒體形容萬海一心殺入全球Top10。以目前各家船公司現有運力上加上建造中船舶，不計其他因素，估計萬海在2028年下半年將先超越以星航運(ZIM)，登上全球第十大貨櫃船公司，接著會頂上陽明海運(2609)的第九大位置。

遭指「炒地皮幫兇」 土銀3點聲明反駁：7成房貸助民眾購屋

有立委質疑公股銀行成為「炒地皮幫兇」，引發關注。對此，土地銀行今（25 ）日發布3點聲明回應，強調不動產貸款資金多數用於民眾購屋，近年更明顯降低建商購地貸款比重，並已強化未動工案件控管，重申依法配合政府住宅政策，並無助長炒作土地情事。

輝達砸6300億買Groq資產 陸行之揭不能承認併購關鍵

輝達（NVIDIA）砸200億美元（約新台幣6300億元）買下Groq部分資產，預計吸收Groq的IP、專業同時延攬 Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra，以及多名核心工程與高階主管。外媒第一時間以「併購」為報導，但幾個小時以後陸續改為「吸收資產」，前半導體資深分析師陸行之認為，此舉輝達投資案涉及反壟斷法有關，並預料NVIDIA與Google的晶片角力戰還沒落幕。

失能險遭拒賠獲翻案 接續服務介入成功爭取40萬元理賠

一名原遭保險公司以「不符條款」為由拒絕給付失能保險金的保戶，近日在保經公司協助下完成申覆，最終成功獲得40萬元理賠。該案例也再度凸顯「孤兒保單」在缺乏後續服務下，容易影響保戶權益的問題。

輝達停止測試18A晶片 英特爾股價跌近4%拉回

聖誕節前夕市場傳出輝達（NVIDIA）已停止測試英特爾（Intel）最先進的 18A 晶片製程技術，引發投資人對英特爾先進製程競爭力的疑慮。英特爾股價盤中一度下殺近 4%，隨後跌幅收斂。

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄 貴金屬高檔震盪

2025年全球貴金屬市場上演罕見大多頭行情，黃金、白銀、白金與鈀金價格今年全面暴漲，其中黃金年初至今漲幅逼近70%，創下自1979年以來最佳年度表現。不過，隨著價格接連改寫歷史新高，市場近期也開始出現獲利了結賣壓，貴金屬短線走勢轉為高檔震盪。

輝達砸6300億買Groq資產 黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）再度出手，傳出以20億美元（約新台幣6300億元)的天價，取得 AI 晶片新創公司 Groq 的關鍵資產，創下公司史上最大規模交易，也震撼全球半導體與人工智慧產業。不過輝達強調，這並非併購整家公司，而是透過授權與延攬人才的方式，加速布局 AI 推論市場。

元月效應 年初進場持有台股半年漲幅達7％

時序進入年底，投資人已開始展望明年布局。歷史數據顯示，台股在年初往往具備強勁的元月效應與「紅包行情」，中國信託投信指出，根據彭博資訊統計過去十年數據，投資人若選擇在1月至2月期間進場布局台股，受惠於元月效應與農曆春節後的資金回籠，持有半年的平均漲幅可達7%以上，且上漲機率高達7至8成。此外國發會最新公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，顯示國內景氣仍延續成長態勢，歷史經驗也佐證 ，當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%，顯示進場時機相對有利。

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂 認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

華邦電（2344）與南茂（8150），於21日共同在台南市紀安國小與高雄市大樹國小，聯合舉辦「矽手相鏈，永續籃球」捐贈活動。透過實際行動，將循環經濟與永續發展理念帶入校園，展現企業攜手教育體系、落實公私協力的具體成果。