快訊／威力彩17槓下期飆3.5億　2025最後一次發財機會

▲威力彩。（圖／記者黃稜涵攝）

▲威力彩連17槓。（資料照／記者黃稜涵攝）

記者陳瑩欣、許力方／台北報導

威力彩第114103期今（25日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為06、12、21、22、28、34，第二區中獎號碼為08號。台彩派彩結果出爐，本期頭獎仍未開出，已經連17槓，下期29日的威力彩，預估銷售0.95至1.05億元，頭獎累積金額預估上看3.5億元。

