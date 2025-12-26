銅價刷高！5檔電線電纜股「漲價題材」助陣　華新放量強漲





▲國際銅線每噸挑戰1萬2千美元新高。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

國際銅每公噸飆破1.2萬美元，刷新歷史新高，國內電線電纜傳出明年1月將調漲，股價也群起上攻，華新（1605）領軍漲幅一度逾6%，11點半左右成交量逾13萬張，成為上市成交量第四大個股，華榮（1608）漲幅逾5%，大山（1615）、大亞（1609）、宏泰（1612）、合機（1618）、榮星（1617）等五檔個股漲幅逾2%。

印尼銅礦 Grasberg、剛果 Kamoa-Kakul、 智利 Codelco等因故停產，導致供給缺口擴大，倫敦金屬交易所近期銅價首度突破每公噸1.2萬美元，刷新歷史新高，市場傳出明年國內線纜業明年報價將調漲。

受到供應吃緊，全球貿易不確定性因素影響，都為銅價帶來支撐，銅價今年以來已上漲 4 成，可能創下自2009年以來最大的年度漲幅，除了銅價上漲外，國際精煉銅附加費（Premium）漲勢也極為驚人，從去年每公噸不到90美元的報價，上漲到350美元

銅價走高，電線電纜業者不得不轉嫁成本，宣布漲價，市場傳出相關產品1月同步調漲，以反映銅價成本的上漲，華新領頭攻堅，華榮、大山、合機、大亞等相關個股均有表現。

