金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

2025年全球貴金屬市場上演罕見大多頭行情，黃金、白銀、白金與鈀金價格今年全面暴漲，其中黃金年初至今漲幅逼近70%，創下自1979年以來最佳年度表現。不過，隨著價格接連改寫歷史新高，市場近期也開始出現獲利了結賣壓，貴金屬短線走勢轉為高檔震盪。

根據《彭博》（Bloomberg）報導，紐約黃金現貨價格周三盤中一度衝上每英兩4,525.77美元，正式突破4500美元關卡，但隨後賣壓湧現，交易員趁高獲利了結，終場轉為小跌0.11%，收在每英兩4,479.42美元。儘管短線拉回，金價今年以來漲幅仍接近70%，多頭氣勢未明顯改變。

白銀與白金同樣在破紀錄後回吐部分漲幅。銀價盤中一度刷新歷史高點，最高來到每英兩72.70美元，收盤漲幅收斂至0.62%，報每英兩71.87美元。白金則在盤中一度大漲4%，衝上每英兩2,381.53美元的歷史新高，但隨後震盪加劇，盤中一度重挫6.12%，終場跌幅收斂至1.45%，收在每英兩2,256.73美元。截至12月24日止，白金今年累計漲幅高達145%，在貴金屬中表現最為亮眼，但短線波動也明顯放大。

《彭博》指出，隨著年底將近，在貴金屬今年歷經猛烈上漲後，部分交易員開始進行獲利了結。技術面也顯示短線過熱訊號，黃金14日相對強弱指數（RSI）日前已進入超買區，市場普遍認為價格在急漲後出現整理或回檔屬正常現象。

避險需求與降息預期撐盤 多頭結構仍在

儘管短線出現修正，《彭博》分析指出，支撐貴金屬中長期走勢的基本面因素仍未消失。包括委內瑞拉局勢升溫、美國封鎖油輪、全球貿易摩擦升高，以及市場押注美國聯準會（Fed）明年仍可能進一步降息，持續強化黃金的避險吸引力。

雪梨貴金屬經銷商 Guardian Vaults 業務發展經理 John Feeney 接受《彭博》採訪時表示，近期賣壓主要來自短線獲利了結，而非多頭信心轉弱。他指出，目前金銀市場仍由實體需求與宏觀風險主導，價格動能「被強化，而非被限制」。

上一次類似漲勢出現在1979年

《CNN》指出，黃金今年表現堪稱近半世紀以來最強的一年。上一次出現類似的年度漲勢，需回溯至 1979年左右、美國前總統卡特（Jimmy Carter，1977～1981年）執政後期。

當時正值1970年代末期石油危機期間，全球面臨中東地緣政治動盪、通膨高漲與美元走弱，美國經濟陷入高通膨與低成長並存的停滯性通膨環境，促使資金大量湧入黃金避險。

《CNN》分析，目前國際局勢與當年有不少相似之處，包括貿易關稅升高、俄烏戰爭持續、中東衝突升溫，以及美國在委內瑞拉外海扣押油輪等事件，使避險情緒再度推升金價。

世界黃金協會（World Gold Council）資深市場策略師 Joe Cavatoni 接受《CNN》訪問時表示，在全球經濟不確定性居高不下的情況下，黃金正被投資人視為投資組合中兼具分散風險與穩定性的核心資產。

JPMorgan看好明年金價衝5000美元

《彭博》與《CNN》皆指出，央行持續購金是本波貴金屬長線多頭的重要支撐。過去三年，全球央行每年購金量皆超過1,000公噸，遠高於前十年的平均水準。

Currency Research Associates 執行長 Ulf Lindahl 接受《CNN》採訪時指出，中國央行增加黃金儲備，主要是為了降低對美元與美國資產的依賴，此一趨勢在俄烏戰爭後明顯加速。

展望後市，《彭博》指出，包括高盛在內的多家國際投行仍對金價保持偏多看法，高盛預測2026年金價基本情境上看每英兩4,900美元；《CNN》則引述摩根大通（JPMorgan）分析，金價甚至有機會挑戰5000美元關卡。

整體而言，市場普遍認為，2025年貴金屬漲勢雖已偏高，短線難免震盪整理，但在央行買盤、地緣政治與降息預期未消退前，長期多頭格局仍未被破壞。