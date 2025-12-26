記憶體價格飆升衝擊PC產業　日系品牌傳評估漲價轉嫁成本

▲日本夏普。（圖／翻攝官網）

記者高兆麟／台北報導

記憶體價格持續走高，開始對日本 PC 產業營運造成壓力。夏普（Sharp）旗下 PC 子公司 Dynabook 表示，相關成本已超出企業可自行吸收的範圍，正評估未來調漲產品價格的可能性。

根據《日經新聞》26日報導，隨著 DRAM 等記憶體價格大幅上揚，日本部分 PC 製造商已著手將成本轉嫁至售價。主打客製化 PC 的 MouseComputer 宣布，自2026年1月起，將陸續調整旗下產品售價。

MouseComputer 指出，近期訂單量遠超預期，導致工廠產能吃緊、零組件供應不足，部分產品出現交期延後情況。為確保產品品質，該公司已公告，官方網站部分 PC 產品將於2025年12月23日至2026年1月4日期間暫停販售。

針對記憶體價格高漲的影響，Dynabook直言，現階段已難以透過內部營運調整完全吸收成本，未來不排除調整售價；富士通客戶端運算公司（Fujitsu Client Computing Limited，FCCL）則表示，短期內不打算調漲既有產品價格，但新機種可能會受到影響；VAIO則指出，將持續觀察零組件市況與整體市場環境後，再做出最終判斷。

報導指出，在一台 PC 的整體成本結構中，DRAM 以及搭載多顆 NAND Flash 的 SSD，合計約占三成比重。近來記憶體供應趨緊，主因在於記憶體廠商將產能轉向毛利較高的 AI 伺服器用產品，壓縮消費性市場供應。

市場數據顯示，截至12月25日，指標性 DRAM 產品 DDR4 8Gb 現貨價格已升至約14.1美元，與去年底相比大幅攀升，成為推升 PC 製造成本的重要因素之一。