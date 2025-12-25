台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

▲南韓三星。（圖／路透社）

全球記憶體市場近期持續短缺，價格飆升未歇，供應鏈卻爆出三星電子總部低調派員來台展開內部調查，重點鎖定員工和代理商疑似收賄問題。調查後，三星迅速啟動人事調整，並強調調查屬例行流程，未透露細節。

AI帶動記憶體需求，缺貨恐拖至2027年

近期，全球記憶體價格一路上漲，主因是人工智慧（AI）熱潮推高需求。根據IDC最新報告，半導體產業正面臨史無前例的供貨壓力，從設備商到終端用戶全都受影響，這波緊張狀況恐怕會延續到2027年，讓市場壓力持續升溫。

分析師觀察，AI產業進入超級週期，讓記憶體供給更緊繃。AI伺服器用的DRAM，是一般伺服器的8倍，NAND需求也高出3倍。到2025年，AI應用預計占全球記憶體需求40%，而隨著各大公司持續投入AI，這個比例還會再增加。

在供應端，南韓三星和SK海力士等記憶體大廠現已把資本支出集中在高毛利產品與HBM。據《半導體產業觀察》分析，傳統DRAM供需要等到2027年才有機會回穩，而NAND和高容量儲存可能要撐到2028年甚至更久。

缺貨亂象引爆回扣疑雲，三星迅速動作

受到記憶體短缺影響，中國市場上半年出現搶貨潮，代理商和經銷商因庫存漲價賺得盆滿缽滿，但隨之而來的卻是管理問題浮現。據《DigiTimes》報導，三星總部最近跨海來台，密集約談多名員工與代理商，查核記憶體銷售過程中疑似收回扣的行為，相關線索還可能波及新加坡和中國大陸。

據供應鏈消息，三星已在初步調查後，對行銷和業務體系啟動首波人事調整。對於這場突如其來的內控風暴，三星僅低調表示，這是例行性營運調查，細節無法公開。