ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

全球記憶體市場近期持續短缺，價格飆升未歇，供應鏈卻爆出三星電子總部低調派員來台展開內部調查，重點鎖定員工和代理商疑似收賄問題。調查後，三星迅速啟動人事調整，並強調調查屬例行流程，未透露細節。

AI帶動記憶體需求，缺貨恐拖至2027年
近期，全球記憶體價格一路上漲，主因是人工智慧（AI）熱潮推高需求。根據IDC最新報告，半導體產業正面臨史無前例的供貨壓力，從設備商到終端用戶全都受影響，這波緊張狀況恐怕會延續到2027年，讓市場壓力持續升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分析師觀察，AI產業進入超級週期，讓記憶體供給更緊繃。AI伺服器用的DRAM，是一般伺服器的8倍，NAND需求也高出3倍。到2025年，AI應用預計占全球記憶體需求40%，而隨著各大公司持續投入AI，這個比例還會再增加。

在供應端，南韓三星和SK海力士等記憶體大廠現已把資本支出集中在高毛利產品與HBM。據《半導體產業觀察》分析，傳統DRAM供需要等到2027年才有機會回穩，而NAND和高容量儲存可能要撐到2028年甚至更久。

缺貨亂象引爆回扣疑雲，三星迅速動作
受到記憶體短缺影響，中國市場上半年出現搶貨潮，代理商和經銷商因庫存漲價賺得盆滿缽滿，但隨之而來的卻是管理問題浮現。據《DigiTimes》報導，三星總部最近跨海來台，密集約談多名員工與代理商，查核記憶體銷售過程中疑似收回扣的行為，相關線索還可能波及新加坡和中國大陸。

據供應鏈消息，三星已在初步調查後，對行銷和業務體系啟動首波人事調整。對於這場突如其來的內控風暴，三星僅低調表示，這是例行性營運調查，細節無法公開。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【手機警報同步響】下班尖峰遇6.1強震　區間車內響警報畫面曝

推薦閱讀

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

擁有45年歷史的紡織廠新昕纖（4406）今（24）日突然公告桃園龜山廠員工大量解僱案，震驚市場。業界預估受影響員工不到90人，而新昕纖桃園龜山廠現有4000坪廠房將再另做規劃。

2025-12-24 14:47
月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

月薪37K起跳！台電2026年招考769名僱員　1／6起開放報名

台電今（24）日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，本次大舉釋出769個職缺，涵蓋配電、輸電、變電、電機等14類職務，高中職畢業即可報考。報名時間自2026年1月6日至1月19日，初試預定於5月10日在台北、台中、高雄及花蓮四地同步舉行。

2025-12-24 10:20
台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，國際貨幣基金（IMF）統計數據顯示，受惠於全球對先進半導體的強勁需求，台灣今年（2025年）在「人均所得」的達到3萬7827美元（約折合新台幣119萬元），在亞洲經濟體排第4，超越經濟強國南韓。

2025-12-24 12:04
12月台股高檔震盪　一表看漲贏大盤9檔高息ETF

12月台股高檔震盪　一表看漲贏大盤9檔高息ETF

12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息ETF逆轉翻揚，觀察同期間共有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息ETF(00919) 上漲7.21%漲幅居冠表現最出色；另外，國泰股利精選30(00701)、凱基優選高股息30(00915)也有5%以上的好表現。

2025-12-24 10:54
中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

中國狂炒日本升息「世界末日」　老謝一句話點破：其實是在怕自己

為什麼中國這麼在乎日本升息？財信傳媒董事長謝金河（老謝）直言，答案恐怕不在日本，而在中國自己。

2025-12-24 10:17
比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

國際貴金屬市場再掀狂潮，這回主角不是黃金，而是長期被忽視的鉑金。引述據國際貴金屬經銷機構《KITCO》資料，鉑金期貨近日出現驚人漲勢，單日大漲171美元、漲幅近8%，價格一度衝上每盎司2,323美元，改寫歷史新高，市場驚呼「沉睡巨人正式甦醒」。

2025-12-24 09:42
「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

「Pay姊」輾壓！　聯卡中心曝女性刷卡3大指標全面超車男性

聯合信用卡處理中心（簡稱聯卡中心）今（24）日最新公布信用卡大數據分析，發現近一年女性在刷卡金額、刷卡筆數、使用卡數3大指標通通贏過男性，「Pay姊」正式站上消費C位。

2025-12-24 12:02
AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

AI需求持續火熱，日系外資最新出爐研究報告首度點名伺服器機殼與機架設計製造商勤誠（8210），不僅正式納入個股追蹤名單，還一口氣給出未來12個月目標價1200元、投資評等「買進」，看好勤誠將成為AI伺服器成長浪潮下的最大受惠者之一。

2025-12-24 11:39
散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

散戶對華爾街影響力升溫！今年加碼美股刷新高　最愛輝達等3檔

分析師表示，由於個人投資者成為推動股市上漲的主要力量，預計今（2025）年流入美國股市的零售資金將創下歷史新高。而受降息預期的影響，股市上漲行情可能會延續到明年；輝達、特斯拉和Palantir則名列今年散戶最愛持股。

2025-12-24 10:57
記憶體股利空罩頂！華東大股東接力申讓漲不動　力積電虧損一度翻黑

記憶體股利空罩頂！華東大股東接力申讓漲不動　力積電虧損一度翻黑

受惠記憶體因缺貨價格走揚，華新集團旗下記憶體封測廠華東（8110）股價近期大幅上漲，主要股東華邦電（2344）也趁勢調整投資部位，以一般交易方式轉讓華東持股5000張，處分金額約2.7億元。

2025-12-24 09:59

讀者迴響

熱門新聞

倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

台壽員工拿走暫收款　金管會證實

元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

馬士基試探性復航紅海　分析機構認為明年2月中是全面復航最佳時機

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

AI跌落神壇又驚人再起　三雄接棒第一季行情

AI股大黑馬！日系外資首評勤誠「買進」　目標價直指1200元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366