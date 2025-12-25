輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）砸200億美元（約新台幣6300億元）買下Groq部分資產，預計吸收Groq的IP、專業同時延攬 Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra，以及多名核心工程與高階主管。外媒第一時間以「併購」為報導，但幾個小時以後陸續改為「吸收資產」，前半導體資深分析師陸行之認為，此舉輝達投資案涉及反壟斷法有關，並預料NVIDIA與Google的晶片角力戰還沒落幕。

《CNBC》隨後幾個小時發出另一則消息，指輝達創辦人暨執行長黃仁勳也在發給輝達全體員工的電子郵件中說明，雖然公司將「add talented employees to our ranks（吸納優秀人才加入團隊）」並且「licensing Groq’s IP（取得 Groq 的智慧財產授權）」，但強調「we are not acquiring Groq as a company」，也就是並未收購 Groq 這家公司本身。

Groq 則表示，公司將持續以獨立公司身分營運，並由原財務長 Simon Edwards 接任執行長。

陸行之在臉書上指出，這是一宗震驚半導體業界的指標性交易。NVIDIA（輝達）確實同意斥資約 200 億美元 取得 AI 晶片新創公司 Groq 的核心資產與人才。

陸行之表示，這筆交易是 NVIDIA 史上規模最大的收購（超越了 2019 年以 70 億美元收購 Mellanox 的紀錄）。有趣的是，為了規避各國日趨嚴格的反壟斷審查，這筆交易採用了類似「微軟收購 Inflection AI」的模式：「非獨家技術授權 + 吸納核心團隊」。

「看起來，NVIDIA跟谷歌TPU及其他推論ASIC晶片的戰爭還沒結束，」陸行之指出，此舉也暗示NVIDIA明後年以後可能會推出耗能成本較低，效率高的ASIC晶片。