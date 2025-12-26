ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體搶貨火熱　外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

▲Google於5月25日更新隱私政策 CEO皮采：我們有責任做得更好 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲Google。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒Wccftech報導，全球記憶體晶片供應正面臨嚴重短缺，特別是高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI需求快速成長下，供需失衡情況前所未見，並引發科技大廠之間的「搶貨大戰」，甚至有一名Google高階採購主管因未能提前簽長約，導致HBM供應不足遭到解雇。

報導指出，隨著 AI 模型訓練與推論需求大增，HBM 與 LPDDR 成為資料中心與 AI 加速器不可或缺的關鍵元件，迫使微軟、Google、Meta 等超大型科技公司高層親赴韓國，試圖與三星電子及 SK 海力士洽談長期供貨合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，談判過程並不順利。韓國媒體轉述，微軟高層日前造訪 SK 海力士總部時，因對方坦言「難以滿足」其供貨條件，雙方氣氛一度緊張，甚至傳出微軟高層當場憤而離場。

供應鏈緊繃也引發企業內部人事震盪。報導引述 IT 之家資訊指出，Google 因未能及早預見市場趨緊、提前簽署長期供貨協議（LTA），導致公司面臨 HBM 供應不足風險，已解雇一名負責相關採購的高階主管。

據了解，Google 自家 AI 加速器 TPU 高度依賴 HBM，其中約六成來自三星供應；在 SK 海力士與美光回覆無法滿足新增訂單後，Google 高層認定相關採購決策缺乏前瞻性，最終拍板調整人事。

在三星與 SK 海力士 HBM 產線滿載運轉下，記憶體市場已由買方市場轉為賣方市場。為確保 AI 算力建設進度，微軟、Google、Meta 等雲端服務商已向記憶體供應商提出近乎「空白支票」的訂單條件，只要有現貨即可全數接收，價格不再是主要考量。

這波恐慌性採購進一步推升市場價格，也使供應分配更加吃緊。影響層面不僅限於 AI 伺服器領域，亦開始波及消費性電子產品。先前已有消息指出，蘋果因 LPDDR5X 記憶體短缺，被迫支付高達230%的溢價，相關成本壓力恐反映在未來 iPhone 17 等產品上。

關鍵字： Google

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

推薦閱讀

日央升息救不了日圓！　分析師悲觀估2026年貶至165

日央升息救不了日圓！　分析師悲觀估2026年貶至165

受日本央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒加劇，根據《彭博》報導，包括摩根大通在內大型投資銀行外匯策略師預測，由於日美之間仍存在較大的利差、實際利率為負以及持續的資本外流，悲觀看待日圓兌美元走勢，估明年（2026）底觸及165。

2025-12-26 10:53
記憶體搶貨火熱　外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

記憶體搶貨火熱　外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

根據外媒Wccftech報導，全球記憶體晶片供應正面臨嚴重短缺，特別是高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI需求快速成長下，供需失衡情況前所未見，並引發科技大廠之間的「搶貨大戰」，甚至有一名Google高階採購主管因未能提前簽長約，導致HBM供應不足遭到解雇。

2025-12-26 10:07
鴻海、緯創、廣達列全球電子EMS前3　謝金河曝「台廠追上聯想」

鴻海、緯創、廣達列全球電子EMS前3　謝金河曝「台廠追上聯想」

台灣的資通訊廠逐步壯大，營收表現甚至超越陸廠，財信傳媒董事長謝金河以「台灣的資通訊廠終於追上聯想」為題撰文，引述《電子時報》社長提供黃欽勇所提供2025年全球EMS（電子製造服務）前10大廠營收排行，台廠有鴻海等6家廠商進榜，而台灣的資通訊產業之所以崛起，背後有一個很重要因素便「去紅色供應鏈」，讓台灣的產業在全世界伸展開來，慢慢壯大！

2025-12-26 10:02
2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

國人出國善用信用卡機場接送、哩程數累積，甚至航空聯名卡享有買機票優惠，而迎來2026年新年度，發卡行新措施，中信銀針對鼎極卡在明年新增桃機／松機跨區接送服務預約，至於新光銀行的「日本航空聯名卡」明年起停止新戶申請。

2025-12-25 00:03
記憶體價格飆升衝擊PC產業　日系品牌傳評估漲價轉嫁成本

記憶體價格飆升衝擊PC產業　日系品牌傳評估漲價轉嫁成本

記憶體價格持續走高，開始對日本 PC 產業營運造成壓力。夏普（Sharp）旗下 PC 子公司 Dynabook 表示，相關成本已超出企業可自行吸收的範圍，正評估未來調漲產品價格的可能性。

2025-12-26 12:55
記憶體短缺搶不到貨！　傳華碩準備明年進軍 DRAM 市場

記憶體短缺搶不到貨！　傳華碩準備明年進軍 DRAM 市場

根據外媒《wccftech》 報導，傳華碩（2357）將於 2026 年進軍 DRAM 製造領域，以確保其 PC 產品線擁有穩定的記憶體供應。

2025-12-26 12:19
銅價刷高！5檔電線電纜股「漲價題材」助陣　華新放量強漲

銅價刷高！5檔電線電纜股「漲價題材」助陣　華新放量強漲

國際銅每公噸飆破1.2萬美元，刷新歷史新高，國內電線電纜傳出明年1月將調漲，股價也群起上攻，華新（1605）領軍漲幅一度逾6%，11點半左右成交量逾13萬張，成為上市成交量第四大個股，華榮（1608）漲幅逾5%，大山（1615）、大亞（1609）、宏泰（1612）、合機（1618）、榮星（1617）等五檔個股漲幅逾2%。

2025-12-26 12:02
大盤指數衝28590創高　4檔主動式台股ETF股價刷新記錄　

大盤指數衝28590創高　4檔主動式台股ETF股價刷新記錄　

歐美股市週四（25日）因耶誕節休市一天，今（26）日大型電子股表現穩健，早盤台股大漲200多點，上攻28590.91點新高，而主動統一台股增長（00981A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動安聯台灣高息（00984A）等4檔台股主動ETF股價均創下歷史新高。

2025-12-26 11:10
快訊／台股創新高！大漲逾200點來到28590 　台積電攻1510元

快訊／台股創新高！大漲逾200點來到28590 　台積電攻1510元

美股25日因聖誕節休市，台股今（26）以上漲71.5點、28443.48點開出，指數續走高，大漲點218.93點，指數創高來到28590.91點。

2025-12-26 09:05
萬泰物流董座鄭毓文看市場變動大機會也多　將新增多項特殊服務

萬泰物流董座鄭毓文看市場變動大機會也多　將新增多項特殊服務

年營收上百億，今年業績有二位數成長的萬泰物流集團董事長鄭毓文指出，在美國對等關稅實施後，供應鏈改變很大，貨運運送困難度提高，物流業的商機也因而變多，集團明年將推出多項特殊物流服務，即使海空運市場運價下修，精準掌握不同區塊貨量增減狀況與託運人需求，公司業績也能持續成長。

2025-12-26 07:00

讀者迴響

熱門新聞

萬海運力估計2028年將一舉超越以星與陽明　進入全球前十大排行榜

台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

即／威力彩17槓下期飆3.5億

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

日央升息救不了日圓！　分析師悲觀估2026年貶至165

記憶體搶貨火熱　外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

萬泰物流董座鄭毓文看市場變動大機會也多　將新增多項特殊服務

鴻海、緯創、廣達列全球電子EMS前3　謝金河曝「台廠追上聯想」

快訊／台股創新高！大漲逾200點來到28590 　台積電攻1510元

AI泡沫化？他提醒投資人「2026是轉折年」慎防大殺

大盤指數衝28590創高　4檔主動式台股ETF股價刷新記錄　

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

記憶體短缺搶不到貨！　傳華碩準備明年進軍 DRAM 市場

銅價刷高！5檔電線電纜股「漲價題材」助陣　華新放量強漲

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366