統一、漢唐被00940砍光好冤？　專家分析殖利率「不用太糾結」

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）



文／玩股小博士

眾所矚目的00940在2024年5月17日發布第一次的成分股調整，其中讓人跌破眼鏡的是長榮、鈊象本來被預測刪除，結果都還在，反而是統一、漢唐讓人意外，畢竟00878就曾經賣掉統一後又認錯買回，至於漢唐則是長期殖利率都在5-7%遊走，怎麼說也是價值投資的高股息概念股吧？不過ETF操盤手又豈是你我凡人可以理解的呢？總之成分股汰除是已經確定，也就不必多言，但ETF成分股汰除，對盤勢高檔的現在而言，或許是一件好事，不然好的績優股都只能追高，你不敢追，ETF幫你追到漲停板，那麼套牢風險自然就大了對吧？

恰巧這次被刪除的成分股之中，有三檔正是過去我專欄有寫過的股票，甚至還多次回測，包含漢唐、統一、神基，當初00940上市的時候，神基、漢唐甚至都在前十大，統一也在中段班，所以這次我們就來看看這些成分股被砍掉有沒有道理！

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首先要列出來的是00940最新持股狀態，根據元大投信5月21日公布的數據，目前三檔持股張數如下：

統一：19,329張

神基：10,178張

漢唐：6817張

根據規定，這些被刪除的持股要在指數公布的一週內賣光，所以接下來的投信賣壓，當然很有可能都來自於00940以及想吃豆腐的散戶們，至於怎麼回測持股被刪除或納入的關係？很簡單，我們拉兩個時間點來看，第一個是5月17日到目前為止的漲跌幅，另外一個則是4月1日上市一周的行情。

在2024年5月17日成分股宣布調整後，00940股價上漲0.93%，神基則上漲9.86%遠遠超過00940十倍，所以00940賣股就能賺到錢了。另外統一上漲0.38%，漢唐則是下跌2.47%，所以00940賣統一有賺到錢，但漢唐就只能停損賣股了。

接著回到00940上市後的首週，因為第一週有連假，因此我把回測時間刻意拉長到隔週。00940在上市後的表現是上漲0.61%，而績效高於00940的有漢唐上漲6.13%，落後的則有統一下跌0.26%及神基下跌7.03%。

00940上市發行價格是10元，截至目前為止都沒有碰觸到發行價，甚至在一開始上市還一路跌到9.3元，不過這陣子台股屢創新高，也帶動00940開始上漲，目前股價已經來到9.8元，狀況還不錯。

接著我們來看第一檔成分股神基，真的很妙，納入成分股後居然一路下殺，直到00940上週決定「停損」賣出才開始上漲，這是不是主力在打臉00940？重點是本週成交量還爆量，甚至在5月21日爆出3.5萬張的成交量，目前00940最新持股張數一萬多張，如果這幾天成交量都能在一萬多張以上，那麼投信賣壓就有機會被弭平囉。

從統一表現來看，被00940砍掉是最不合理的，一來是股價持續上漲，二來是今年股息配出3元還是在水準之上，不管00940有沒有納入，他就是自己走自己的路，甚至在上週還出現2020年疫情以來的最高價80.5元，所以00940操作統一是有賺錢的，但從技術面來看還是多頭，就搞不懂為何要賣掉統一了。

再來是三檔之中股本最小的漢唐，最新股本是19.1億元，所以流通股數也是最少張的，難怪00940一口氣買進就上漲6.13%，在ETF買盤結束後，其實四月中就開始下跌，這代表有人吃完ETF豆腐就閃人了，不過有趣的是，在00940宣布砍股之後，漢唐反而開始上漲，這是不是也跟神基有點類似？主力擺明要玩散戶跟00940就對了？不然按照成交量來看，00940還有六千張要繼續賣，這個賣壓肯定對股價是沈重的負擔，結果走勢卻跟大家想的完全不同啊。

從下殺程度來看，又要考量殖利率角度，漢唐下殺這麼多，今年預計配息每股現金21元，當前殖利率將近6%，自然成為裡面最大的遺珠，不過這樣也合理啦，00940樹大招風要買這種小股票，當然很難贏，甚至還會幫散戶抬轎。至於統一還是走自己的路線，營運穩健向上發展中。神基則是全球軍用工業電腦的龍頭，營運也漸漸回溫了。

不過要認真說殖利率的話，統一當前殖利率是3.8%，神基殖利率還在4%以上，所以如果你是這些股東的投資人，倒也不用過於糾結，畢竟ETF本身有操盤人，唯一優點就是個股操作每天公布，其他都是主觀判斷，投資還是要有自己的節奏，有被納入就偷笑，沒被納入也不需要失望，除非你的投資策略就是「按照ETF買賣成分股在操作」，但這類型的吃豆腐投資策略，最近是不是都吃鱉居多？這就留著讓你去思考。

本文由《玩股網》授權提供。