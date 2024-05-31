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永慶房屋「懶人包」幫你省荷包！賣房後2年內購屋「小換大」就有機會申請退稅

▲換屋族注意！永慶房屋提醒大家，近兩年若有買屋賣屋的動作，別忘了申請「重購退稅」，幫自己減輕荷包負擔！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

財經中心／綜合報導

最近又來到了報稅季，近年有買賣房屋的人來說，別忘了還要申報財產交易所得稅！不過擁有專業團隊的永慶房屋專家發現，有人對於申請「重購退稅」還不太了解，因此特別整理出「重購退稅」懶人包，簡單就能知道自己是否有機會可申請退回財交稅，讓「換屋族」減輕荷包負擔！

永慶房屋發現，最近身邊不少人會面臨到的問題是——聽說賣掉房子、申報財產交易所得稅後，如果兩年內有再買房子，就有機會可以退稅！但……如果後來買的房子面積比原本的還小，這樣在5月報稅時，還可以申請財產交易所得稅退稅嗎？

▲▼房屋,退稅,換屋族,永慶房屋,財產交易,重構退稅,財產交易所得稅,財交稅。（圖／擷取自影片）

▲想要申請重購退稅，房屋一定要符合自用且無出租營業等條件。（圖／擷取自影片，下同）

想要申請重購退稅，永慶房屋提醒，房屋一定要是自用且無出租營業，而且所謂的「小換大」，指的並不是房屋的面積，而是以價格判斷。簡單來說，只要賣屋的價格比較低，兩年內買房的價格較高，就有機會申請退稅！

▲▼房屋,退稅,換屋族,永慶房屋,財產交易,重構退稅,財產交易所得稅,財交稅。（圖／擷取自影片）

▲「大屋換小屋」該怎麼判定「大小」，其實是以價格作為依據而非面積。

準備開始申請重購退稅的人，也會碰到以下兩個問題，那就是目前財產交易所得稅的兩種申報方式！第一種是「核實申報」，也就是說，在申報財產交易所得稅時採用核實申報，就會以兩次實際買價和賣價相比，買價高於賣價就有機會退回財交稅，不過在這裡要特別注意的是建物與土地的區別。為此，永慶房屋也特別製作一支「財產交易所得稅－申報與計算方式解說」影片為所有換屋族詳細說明，推薦有需要的網友前往參考。

第二種申報方式是「評定現值申報」，意即以買賣兩間房子的評定現值相比較，買進的房屋評定現值如果高於賣出去的，就有機會申請退回財交稅。

▲▼房屋,退稅,換屋族,永慶房屋,財產交易,重構退稅,財產交易所得稅,財交稅。（圖／擷取自影片）

▲想要申請退回財交稅，目前有兩種評定方式。

總之，建議被一堆數字和稅務觀念搞得霧煞煞的換屋族，可以多多詢問相關專業人員，以免錯過專屬於你的退稅機會！也可以把握永慶房屋為大家製作的懶人包影片，包括重購退稅（房地合一稅、土地增值稅）的相關知識，就另有「重購退稅條件：所有權人要同一人」以及「大屋換小屋可以辦增值稅重購退稅嗎？」等影片，以深入淺顯的解說與步驟，帶著換屋族一步步掌握和自己息息相關的稅費資訊。不過還有更省時間的方式，那就是就近洽詢離你最近的永慶房屋門市，享受超有效率的諮詢服務。

關鍵字： 房屋退稅換屋族永慶房屋財產交易重購退稅財產交易所得稅財交稅

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