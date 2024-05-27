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美國8月起對中國商品加徵關稅　7月開始美國線貨量恐縮減

▲高雄港第五貨櫃碼中心77-79號碼頭。（圖／港務公司提供）

▲美國8月起對中國商品加徵關稅恐影響美國線貨量。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

攬貨業者指出，美國本月14日宣布8月1日起，對中國一系列進口貨品，包括電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體、鋼鋁及港口起重機等加徵關稅，估計美國買主會趕在7月前讓相關貨品裝船運往美國，加上美國進口商今年有提早進貨，因此7月之後美國線貨量可能會出現縮減。不過因船公司有減班動作，缺櫃問題需要時間改善，超大型攬貨公司負責人估計，市場運價7月底前後才會下修。

在陽明海運前董事長謝志堅拋出歐洲線目前估計欠缺的36艘船，約50萬箱(20呎櫃)運力，而隨著新造船陸續交付，估計到6月底就可獲得補足，全美零售聯合會(NRF)估第三季進口貨量僅成長4%，市場運價也將開始逐漸下修的訊息之後，國內知名攬貨公司高階隨即提出，除了船噸供給過剩，美國要對中國貨品加徵關稅，恐怕也是影響運價走向的重要關鍵。

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美國總統拜登將保留前總統川普實施的關稅措施，同時提高其他關稅，8月1日起，將對中國電動汽車徵收100%的關稅，對鋰離子電動車電池徵收25%的關稅，對包括N95在內的口罩徵收25%的關稅，對注射器和針頭徵收50%的關稅，對鈷礦石和鋁礦石等關鍵礦物徵收25%的關稅，對船岸起重機徵收25%的關稅，對太陽能電池徵收50%的關稅，對鋼鐵和鋁製品徵收25%的關稅。

這些估計價值180億美元的商品，在美國政府宣布要加徵關稅之後，美國買主已經開始搶進貨，最晚7月初之前要讓貨物裝船運往美國，市場貨量可望加高，讓目前偏高的運價再往上拉。

7月之後隨著新造船陸續加入，滿足歐洲線船噸需求，市場缺船問題估計將獲得解決。而在第二季因為紅海危機，歐美進口商擔心供應鏈問題，採取提早進貨行動，可能使第三季旺季不夠旺，甚或旺季不旺。

船公司出身的攬貨公司高階認為，新船陸續加入市場，但因船隻有大有小，這周大船到，運價會壓低，下周小船到，運價又回升，市場運價估計會出現搖擺狀況，等到7、8月新船更多的時候，運價下修狀況才會比較明顯。

另一方面現在每家貨櫃船公司都是現金滿滿，錢存在銀行賺利息或是用來買債券，不像以前因為缺現金，要殺價搶貨；2016年韓進海運會倒閉，就是因為一年要支付約兩億美元的利息，但卻賺不到兩億。如今在不缺錢情況下，船公司透過控艙穩定運價的操作也越來越熟練，估計運價不會出現跳崖式滑落。

不過如果紅海戰事一停，運價絕對是迅速跌到低點，畢竟今年船噸供給是很明顯的過剩，因此對運價會有最大影響的會是紅海戰事。

關鍵字： 美國8月起中國商品加徵關稅7月貨量恐縮減

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