黃仁勳旋風！台積電刷878元天價　台股大漲210創21785新高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股上周走高，台股在輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳抵台帶動供應鏈表現下，台積電（2330）今（27）日開盤漲11元至878元新高，台股大漲逾210點衝上21785.84點新高。

道瓊工業指數上周最後一個交易日終場上漲4.33點或0.01%、以39069.59點作收，不過單周下跌2.33%，終止連續5周漲勢。那斯達克指數上漲184.76點或1.1%、以16920.79點作收，創歷史收盤新高，單周上漲1.41%，已連續第5周走高。

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標準普爾500指數24日收盤上漲36.88點或0.7%、收5,304.72點；單周上漲0.03%，已連續第5周走高。費城半導體指數當日上漲94.93點或1.85%、以5220.91點作收，創歷史收盤新高，單周漲幅4.77%，已連續第3周走高。

法人觀察，台股5月以來已有5.93%漲幅，而520後台股AI概念股有接棒表現之態，包括AI散熱、AI PC、AI光通訊、AI機器人等族群皆相對強勢。此外，根據統計進入美國大選年，通常股市上漲機率較高，短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降，觀盤重點則以選股不選市為原則。

日盛投信台股投資研究團隊表示，VIX指數、美債、美元以及油價等風險因子數值下降，市場關注美國聯準會（Fed）動向，美國4月CPI回歸放緩軌道、零售銷售溫和成長，仍需關注長期通膨趨勢下滑是否改變。

觀察台灣基本面，受惠AI人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，3月景氣對策信號綜合判斷分數站上30分，續亮綠燈，基本面持續給力。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美GPU大廠財報強勁，顯示AI基本面逐漸兌現，台灣相關概念股亦實質受惠。因AI需求強勁，預期AI伺服器供應鏈持續受益於2024-25年營收與獲利上揚。此外，AI伺服器亦將推升散熱、電源供應、機櫃組裝之內含價值。預估AI供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角，相關概念股可持續關注。

