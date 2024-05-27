黃仁勳來台「AI股掀旋風」！聯發科攻漲停　鴻海飆185元續攀高

▲輝達執行長黃仁勳來台，AI股再掀起旋風。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，AI股再掀起旋風，27日早盤，台股漲逾273點衝上21838.34點新高。市場關注AI終端應用如AI PC、機器人等題材，外資也在看供應鏈領頭羊台積電何時晉升「千金俱樂部」。

觀察投資人最關心的AI概念股，宏碁（2353）開盤漲3元飆至60.5元；華碩（2357）開盤漲10元飆至529元；技嘉（2376）開盤漲5元飆至324元；微星（2377）開盤漲9元飆至196元；廣達（2382）開盤漲7元飆至293.5元；仁寶（2324）漲0.9元最高至39.4元。

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另觀察台積電（2330）早盤以872元開出，漲11元最高觸及到878元寫歷史新高；聯發科（2454）以1,250元開出，漲115元直攻漲停至1,310元，亮了一根大紅柱；鴻海（2317）漲9元飆至185元，寫2008年4月以來新高紀錄；信驊（5274）以3,810元開高，最高漲到3,930元；世芯-KY（3661）漲150元到2,970元；創意（3443）開盤漲45元至1,510元。

值得注意的是，摩根士丹利（Morgan Stanley）也點名14家台廠供應鏈，紛紛看好這些AI概念股，分別是：台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、華碩（2357）、緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、致茂（2360）等。

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將於6月4日至7日登場，黃仁勳將在6月2日於台大主題演講分享AI帶動新產業革命發展，市場消息透露，黃仁勳屆時也會密訪台積電、鴻海、廣達等產業夥伴。