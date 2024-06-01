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上班會打招呼「但不太講話」　怎麼看待這種同事？網大讚：超愛

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲如何看待不太講話的同事？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

會怎麼看待上班時間不太講話的同事？一名男網友描述，若某個員工會向同事問早，但是上班過程中，基本上就是講工作上的事，且面對沒交集的同事，可以連續好幾天都沒講到話，大家會喜歡這樣的上班情況嗎？會如何看待這種人呢？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「在公司不太跟同事講話」為標題發文表示，如果有個人會向遇到的同事問早，而在上班過程中碰到人，則只是點頭示意，大家會怎麼看待對方？這個人和共事的同事基本上就是說工作上的事，若有空閒時間則會稍微閒聊；不過面對同辦公室卻沒交集的同事，則可能連續幾天都沒講話。

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原PO繼續說，這個人下班時間會和座位旁的同事說一聲，若在途中碰到人也會說，但是不會告知所有辦公室內的所有人，大家喜歡這樣的上班狀況嗎？不過其他同事則不是如此，比較像是到公司交朋友、聊天。

貼文曝光後，大多數網友都覺得這樣很好，「過來人的經驗告訴你，工作久了就覺得這樣的狀態是最好的，因為當你付出真心，你就會越容易失望，甚至被捅刀」、「我就是這樣，我覺得很舒服，通常同事打聽私人的事情我還會有點不開心」、「我超愛，同事之間的社交就是在耗能」、「我覺得沒不好耶，畢竟是去上班不是交朋友的，就算變朋友應該也是離職後的事」、「這樣最好啊，上班同事，不是公事就不想多談，各司其職，下班不認識」。話題引發討論。

關鍵字： 同事上班Dcard

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