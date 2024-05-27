光寶科力衝AI市場　總座：液冷解決方案明年有望貢獻營收

▲光寶科技今日舉行113年股東常會。（圖／光寶科提供）

記者高兆麟／綜合報導

光寶科（2301）今日召開113年股東常會，會中通過所有相關議案。光寶 112年全球合併總營收為1483億元，受惠於高成長事業提升、供應鏈韌性的優化，以及近年來集中化生產與營運效率提升，全年營業毛利率達22%、營業利益率9.8%，分別年增2.8與1.1個百分點；營業淨利 145億元，稅後淨利達146億元，每股稅後盈餘為6.36，年增3%。全年度現金股利配發總額達每股新台幣4.5元，股利已於四月底發放完畢。

光寶科總經理邱森彬在股東會中，針對股東提問公司對AI領域規劃表示，光寶科整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理，為客戶打造AI伺服器液冷整合解決方案，他也透露，新世代的液冷機櫃電源已在5月送樣，看好明年就有望貢獻營收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

光寶科董事長宋明峰表示：「去年全球市場和經濟經歷了前所未有的變動，我們始終相信每次危機都帶來轉機，光寶因此在風險中建構營運韌性，推動營運和獲利成長。除了策略轉型提升組織敏捷性，光寶近年來持續強化組織文化的深度與廣度，以人為出發點，並以易於合作、樂於分享為企業核心精神，從內到外擴大影響力。」

宋明峰也說：「面對全球氣候變遷挑戰，我們透過強化碳成本管理，降低氣候風險，提升低碳競爭力。作為能源管理方案提供者，光寶以轉能、節能、控能、儲能為核心發展策略，積極佈局IoE能源物聯網（Internet of Energy）三大關鍵領域：綠色資料中心、潔淨運輸和高效能基礎設施，致力於研發更環保、更節能的解決方案，這是光寶對全球淨零轉型的承諾和貢獻。」



光寶新經營團隊在2020年訂定了三個關鍵營運目標，專注於提升公司整體價值，在全體同仁努力下，在2023年，光寶已達成當初所設定三大階段性目標：獲利能力提升、成長型事業比重增加、朝向解決方案營運模式。過去幾年，我們從代工製造，走向市場導向的成長策略，並從元件製造商提升成爲方案的提供者。光寶近年持續在AI與雲端電源系統展現強勁的成長動能，就是最佳的例證。此外，光寶持續提高研發能量與資源，2023年研發支出佔總營收5.5%，較2020年3.2%大幅提升，主要投資於AI與雲端運算、汽車電子、5G和新事業開發。



光寶從既有的電源管理基礎上，擴大提供資料中心等級的系統方案，領先市場推出AI伺服器電源產品、液冷系統解決方案。當中的關鍵，就是強化軟體開發、與軟硬整合的能力，讓光寶以自主的研發實力，參與供應商與客戶端新世代產品的設計與開發，共同定義行業規範、技術規格，主動提出解決市場痛點的系統性產品，提升資料中心電源系統效率與性能，進而達成綠色資料中心節能減碳的目標。