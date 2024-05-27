打詐祭3支箭！網路平台改系統慢　數位部長黃彥男要找「喝咖啡」

▲數位發展部長黃彥男前往立法院交通委員會進行報告。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

數位發展部長黃彥男上周已就任，27日首次前往立法院備詢。面對打詐議題，資安學者出身的他強調，以後會常常找Meta、Google等平台業者來「喝咖啡」，並將在3個月內建置「打詐通報查詢網」，有網頁及App形式，讓民眾即時查詢、或是通報可疑的網路詐騙訊息。

黃彥男前往立法院交通委員會進行報告，朝野立委都期待他如何推動打詐業務，並且進行後續打詐通報的規劃。民進黨立委林俊憲指出，目前Meta的政治廣告有實名制，但商業廣告還沒、也沒有法律可管，數位平台都被動處理，應該要求自律，善盡社會責任。

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對此，黃彥男表示，所有廣告都應該要實名制，他希望「打詐專法」能儘速通過，可以大量減少網路平台的詐騙廣告；在法案通過之前，也會陸續找平台業者「喝咖啡」道德勸說，督促業者提高配合度。

數位部次長林宜敬補充，上周已和平台業者開會，但業者透露必須尊造母公司的法律規定，尤其是外國公司，修改系統也需要花費數個月的時間，不過數位部已經強烈表達，來台灣就必須要遵守台灣的法律。

另一方面，數位部將祭出政策3支箭，分別為「推動打詐工作」、「強化數位韌性」、「發展數位經濟」。

黃彥男也說，「打詐通報查詢網」將在3個月內上線，透過AI技術偵測疑似詐騙訊息的內容，就會主動通知平台業者，縮短下架的時間；民眾也可以快速查詢詐騙簡訊內容，查閱是否有通報紀錄等，也就是說，只要有「疑似」詐騙訊息，就可以通報，而不用等到被騙才打165防詐專線處理。

對於警政署已有「165全民防騙網」，這和數位部的「打詐通報查詢網」是否一樣？黃彥男說明，民眾已經被騙、或者確定是詐騙訊息，可以上165檢舉或報案；而如果疑似、不確定是否詐騙訊息，則可以上「打詐通報查詢網」，查詢這類訊息的可信度。當然，數位部也將與警政署合作，只要偵測為詐騙訊息，不需報案也會主動讓警方知情。