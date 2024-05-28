資通訊業乖乖保平安神秘習俗　COMPUTEX製成聯名商品販售

▲乖乖旅行小包與能量御守。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年COMPUTEX增加許多跨界合作，例如與101合作點燈共同行銷，與台灣知名在地糕點品牌微熱山丘合作聯名，另外延伸台灣資通訊產業著名神秘傳說「綠乖乖保平安」的守護意涵，將其經典的形象「造句包」等，與展覽配色共同融入設計，開發出乖乖旅行小包、收納袋、能量御守、滑鼠墊等一系列服裝及配件。

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▲黃志芳(左二)找來他的座車李姓駕駛(左)、秘書張永承(右)、公關組蔣以琳(右二)幫忙展示聯名商品寬鬆外套、POLO衫、旅行小包等。（圖／記者張佩芬攝）

資通訊業、傳統業，甚至部會記者室等，為保平安習慣在辦公室、電腦或印表機等放包著名零食「乖乖」以保平安，由於乖乖公司經常跟著貿協到國外參展或推廣業務，於是雙方有了聯名合作構想，與朝牌服飾plain-me合作，針對電腦展推出有故事的文創商品，乖乖文創產品在電腦展販售收到的權利金，會全部用來贊助台北國際電腦展。展覽期間現場將設攤位販售聯名商品，並透過COMPUTEX活動官網販售，全是限量商品，只賣電腦展這一檔。

今年的COMPUTEX首次推出聯名商品，也將推出專屬的聯名糕點，展覽期間將設立Hospitality Lounge，藉由奉茶文化，展現台灣好客精神，讓觀展業者與媒體可喝杯茶，吃口鳳梨酥。貿協希望藉由台灣在地選物店plain-me以及科技業有名的獨特文化乖乖合作開發展覽周邊商品，提供參觀者前所未有的觀展體驗。



