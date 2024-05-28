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華信2天1夜自由行3999元起　台虎全線促銷單程未稅799元起

▲華信航空邀大家到華航集團攤位B522享好康。（圖／華信提供）

▲華信航空邀大家到華航集團攤位B522享好康。（圖／華信提供）

記者張佩芬／台北報導

台北國際觀光博覽會將於5月31日至6月3日在世貿一館登場，華信航空即日起至六月底由台北、台中或高雄出發的來回機票及住宿加保險，精選機加酒2天1夜自由行只要3,999元起，兩人成行再享500元折抵；台灣虎航特別推出全航線單程未稅799起的線上旅展優惠促銷價，並加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。

今年澎湖花火節以「航海王25週年」為主題，華信假期結合澎湖澎澄飯店超夯童趣滿滿的薑餅人主題房，小朋友可盡情度過充滿歡樂的假期，旅展期間加碼推出「預購暑假出遊、兒童最高享免費」活動。

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金門除古蹟名勝還有許多網美秘境，華信假期推出金門感恩回饋三大好禮專案，報名參加華信假期的旅客即享新台幣200元折扣，還可免費使用機車24小時與古崗湖畔下午茶，快樂暢遊金門網紅打卡熱點。

另即日起至六月底出發，台東自由行超值專案每人僅新台幣3,999元起，平日一到四住房再享加碼折價1,000元。為延伸旅遊體驗，透過華信航空官網預定中租租車，平日租車6折、假日65折，還可延長一小時還車優惠。

華信航空將優質的空中服務延伸到旅展現場。以往只有搭乘華信台東班機的旅客，才有機會享用的青澤-台東熱氣球牛奶餅，今年在華航集團攤位參觀的民眾也可品嚐得到這份獨特口味，華航諾富特飯店特調咖啡搭配青澤熱氣球牛奶餅，讓浪漫起飛。

▲台虎商務長許致遠(中)歡迎民眾來台虎攤位同樂。（圖／台虎提供）

▲台虎商務長許致遠(中)歡迎民眾到台虎攤位同樂。（圖／台虎提供）

台灣虎航熱情號召虎迷們到旅展現場同樂當旅遊大富翁，除了有來回機票、機票回饋金等豐富好禮外，並首度與日本上野地區知名平價大賣場「多慶屋」合作，只要抽中台虎回饋金，就加碼再送相同數字日幣金額的多慶屋購物折扣券，為下次的出遊省下荷包。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月31日上午10:00起至2024年6月3日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月31日至2024年10月26日。而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的超級好康。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，行程確認單中也將提供多慶屋的活動連結，還可再獲得多慶屋提供的87折的購物折價券；若是購買韓國指定航線，還能獲得韓國觀光公社提供的輕巧斜背包，成交禮每日數量有限，送完為止。

現場民眾只要到台灣虎航攤位(B721)，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、最高3,000日幣多慶屋抵用券、仙台海洋森林水族館門票、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券等逾4千份的多樣好禮。

此外，為歡慶台北國際觀光博覽會，台灣樂天信用卡也加碼推出相關活動，凡於旅展期間申辦樂虎卡，且於6月30日前完成首刷不限金額，就可獲得免費日本5天WIFI分享器兌換序號。

關鍵字： 華信2天1夜自由行3999元起台虎全線單程未稅799元起

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