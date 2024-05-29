誠美材董座何昭陽自稱董事提名合法　遭法院打臉

▲誠美材董事長何昭陽。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

國內偏光板大廠誠美材（4960）即將在6月7日召開股東會，全面改選董事，日前董事長何昭陽曾對外表示，自己已另提一份董事候選人名單，並送證交所，準備在股東會進行表決，但該份名單已被法院打臉。

近期誠美材爆發經營權之爭，以何昭陽為首的相關人馬，認為公司派所提出的董事候選人名單有問題，日前曾向智慧財產及商業法院向聲請定暫時狀態處分，請求誠美材應將已公告在公開資訊觀測站的董事候選人名單撤下，且不得列入股東會議案表決，昨（28）日裁定出爐，針對相關訴求均被法院駁回。

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根據裁定內容，法院認為，何昭陽於4月23日董事會當場提出的董事候選人名單未獲過半數董事支持，而甘錦地等4名董事提出董事候選人名單，經董事會依董事會議事規範表決通過，且當日董事會並無召集程序或決議方法之瑕疵。

這也證明，甘錦地等4名董事提出的董事候選人名單之合法性，而誠美材事後依法將董事候選人名單上傳公開資訊觀測站，並提出於6月7日股東會表決，當為合法。

而這次被誠美材董事會提名的候選人，包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌等三名自然人，還有晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁；獨董候選人則有林億彰、何珩禎、陳奕良等三人。此份名單將在股東會上進行表決。