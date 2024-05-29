【廣編】華南銀行打造信託三箭　助高資產客戶完善傳承規劃

▲華南銀行專家團隊為高資產客戶量身打造專屬信託方案，完善家庭及企業的永續與傳承，同時實現人生的價值，傳愛人間。

圖、文／華南銀行提供

華南銀行針對資產規模達億元以上高資產客戶，建置專屬高資產理財顧問團隊，協助客戶完善傳承規劃，以長期累積之經驗及專業服務態度，打造「以人為本」的信託三箭，透過資產傳承信託規劃，協助高資產客戶分別就「家庭延續」、「企業傳承」以及「社會永續發展」，完善家庭及企業的永續與傳承。

以高資產客戶王董事長為例，因其年事已高但仍持有大量資產，希望透過生前分配降低遺產稅基，又擔心後代子孫不擅管理、肆意揮霍等情形發生，同時亦有公司經營權可以順利傳承給第二代及回饋社會等心願。經過華南銀行高資產團隊專業分析及評估，協助客戶運用「信託」工具保全資產及靈活運用等特性，量身打造專屬信託方案，也為其後代達到傳承及永續目的。

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首先成立資產傳承信託，設定獎勵條件，如求學、結婚、生育、創業等獎勵條件，協助後代完善人生各階段重要歷程並避免後代短期內耗盡資產，滿足資產保全及傳承需求。其次，為協助完備公司經營權傳承規劃，華南銀行運用跨業合作並整合相關資源，提供稅務諮詢，共同協助客戶進行資產傳承規劃；以閉鎖性控股公司股權結合信託管理機制，使客戶可依規劃時程辦理財產與企業控制經營權分配，即使財產與股權在名義上已移轉到信託架構下，實質上仍持續有效的管理公司，並讓接班子女多累積公司治理經驗，藉由信託完善企業傳承。另透過公益信託方式達成回饋社會之心願，協助客戶成立公益信託，並進行捐助予社福機構、公益團體，將資產運用達成極大化效益，百年之後，仍可遺愛人間。