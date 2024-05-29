第一季NAND Flash產業營收季增28.1%　成長動能估延續至Q2

▲三星NAND Flash第一季營收季增28.6%，達54億美元，穩居市場首位。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce研究，受惠於AI 伺服器自二月起擴大採用Enterprise SSD，大容量訂單開始湧現，以及PC、智慧型手機客戶為因應價格上漲，持續提高庫存水位，帶動2024年第一季NAND Flash量價齊揚，營收季增28.1%，達147.1億美元。

TrendForce表示，本季排名變動最大在於美光（Micron）超越威騰，位居第四名。主要是美光於2023年第四季價格及出貨量略低於同其他競爭對手，故第一季營收成長幅度以51.2%居冠，達17.2億美元。

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三星（Samsung）受惠於消費級買家持續提高庫存水位，以及Enterprise SSD訂單開始復甦，第一季營收季增28.6%，達54億美元，穩居市場首位。第二季受惠於Enterprise SSD出貨動能擴大，儘管消費級產品訂單動能轉趨保守，但因NAND Flash合約價持續上漲，三星第二季營收有機會再成長逾兩成。

SK集團（SK Group；SK hynix and Solidigm）受惠於智慧型手機、伺服器訂單動能強勁，帶動第一季營收季增31.9%，達32.7億美元。由於Solidigm擁有獨特的Floating Gate QLC技術，大容量Enterprise SSD訂單動能續強，第二季SK集團出貨位元成長幅度可望優於其他供應商，營收預估續增兩成。

鎧俠（Kioxia）由於第一季產出仍受去年第四季減產策略影響，出貨位元僅季增7%，但受惠於NAND Flash均價上漲，帶動第一季營收季增26.3%，達18.2億美元。第二季在供應元位逐步上升，加上提供客戶更彈性的議價空間下，進一步擴大Enterprise SSD出貨量，第二季營收預期將再成長約兩成。

威騰（Western Digital）由於零售市場需求自今年二月起明顯萎縮，影響出貨位元表現，但同樣受惠於NAND Flash合約價上漲，帶動威騰第一季營收季增2.4%，達17.1億美元。值得注意的是，第二季受限於整體消費性市場仍未回溫，加上PC及智慧型手機全年展望保守，故威騰欲加速Enterprise SSD產品開發，以擴大未來成長動能。然而，企業級產品驗證時程較長，對帶動短期出貨動能成長有限，預期威騰第二季營收可能持平。

觀察第二季趨勢，PC及智慧型手機客戶的NAND Flash庫存水位已高，加上今年消費終端訂單成長仍未優於預期，品牌廠買家備貨轉趨保守。與此同時，受惠於大容量Enterprise SSD訂單翻倍，帶動第二季NAND Flash產品均價續漲15%，預估第二季NAND Flash營收有機會再季增近一成。