藐視國會罪影響外商投資？　國發會劉鏡清：他們確實會擔心

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

「藐視國會罪」是否影響外商持續對台投資意願？國發會主委劉鏡清今（30）日在立法院指出，有詢問過廠商，「他們表示確實會擔心，畢竟從來沒有發生過，至於對產業影響要再觀察。」也有立委質詢向國會做虛偽不實陳述可能要關1年是否害怕，劉鏡清說，有跟太太說要有心理準備。

劉鏡清30日至立院經濟委員會會進行業務報告，民進黨立委邱議瑩質詢，職權行使法三讀，如果立委要業者提供製程、布局等商業機密，如果要求輝達、台積電等大廠提供產品研發流程，他的高科技製程流程，能不能不提供？廠商是否可以拒絕？

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劉鏡清說：「就目前看來是不能的」從條文上看起來，不能拒絕。

民進黨立委賴瑞隆也針對「虛偽陳述，有可能被處1年以下有期徒刑」等法條質詢劉鏡清是否會擔心？劉鏡清笑說，「有跟太太說要有心理準備」

劉鏡清指出，私底下有去問廠商，廠商的確會擔心，主要是訊息不夠明確，愈模糊就愈擔心，畢竟沒有發生過。未來會不會影響要再觀察，如果有實施細則，內容可以讓廠商釋疑，就影響不大。

國民黨立委鄭天財指出，法條中有寫，立法院行使調查權不得逾越調查目的，有一定程序及條件，一定是有官商勾結的可能性才會進行，台積電不會有這種狀況，也不會有民進黨立委擔憂的狀況發生。國民黨立委張嘉郡補充，這是對有心虛、有說謊的官員才有影響，認真的官員不會受影響。