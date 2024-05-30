6年前走進張忠謀辦公室！劉德音親揭「台積電走向世界」關鍵戰役

▲台積電董事長劉德音。（資料照／記者高兆麟攝）

文／今周刊

他是台積電董事長，兩岸三地最大市值企業的領導人，全球科技產業動見觀瞻的聚光焦點。去年，台積電營收達到2.16兆元，比起2018年他接任董事長時增加逾109%；去年台積電每股獲利來到32元以上，比6年前成長超過138%；而如今台積電22.49兆元的市值，則比6年前成長2.79倍。

若論台積電這些年來的鮮明改變，劉德音說，現在的台積電，不只是台灣的台積電，更是「世界的台積電」！

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確實，一句「世界的台積電」，背後隱含著許許多多的危機應變與關鍵決策。面對地緣政治的驚天變局，劉德音說，過程中「沒有所謂的關鍵一刻，從來沒有一次是簡單的是非題，每一次，都是高難度的問答題。」

他回憶，其實早在2015年、美國前總統歐巴馬任期後段，美中之間的對抗逐漸升溫，「當時台積電已經在關注世局發展。」局勢演變的速度極快，在2018年12月，已有國際客戶開門見山告訴台積電：「你們最好還是能來美國，讓台積電在美國有一個……，存在感（presence）。」

2019年6月，他赴美參加美國商務部主辦的SelectUSA（選擇美國投資高峰會）活動，劉德音回憶，「當地官員確實會給一些『關切』，當然，他們的目的是招商。」

在壓力紛至沓來的2019年，台積電未有具體表示；直至2020年5月，台積電終於公告「有意於美國設立先進晶圓廠」，跨出了走向世界的重要一步，當然，也立即引來爭議。

「那時候，很多人會質問我們究竟是親中還是親美，或者，直接說我們選邊站。我們沒有這個問題。」

劉德音說，「地緣政治的板塊會不斷移動，你永遠不知道接下來哪一塊板子會翹起。台積電的第一個目的，是能夠站起來……。我只要能站起來就好了。」他的答案很務實，「我們不能選邊，而是從客戶、股東、員工利益出發。」

站起來的條件，不只需要應對地緣政治變局時的折衝智慧，工程師出身的劉德音很清楚，技術能力，更是台積電的本。

於是，他做出一個在當時看來頗為冒險的決定，「10奈米還在開發的同時，我建議同步另外成立一個團隊，立即投入7奈米製程的開發。」

即使研發團隊仍有遲疑，劉德音還是帶著這項建議，直接走進張忠謀的辦公室，「創辦人同意了！」一場關鍵戰役就此展開。

挺過地緣政治變局挑戰、過去6年大步走出台灣後，劉德音對「世界的台積電」又有什麼展望預期？

「2019年，台積電全年營收300億美元，我跟大家說：公司在2030年前，一定要做到千億美元營收。」劉德音的確對台積電的未來深具信心，「過去6年，台積電平均每年營收成長20%，接下來的6年，一定會更令人興奮！」

「老實講，（董事長任內）我最感動的一件事，其實是發生在COVID-19期間。」那就是在2021年，台積電啟動了捐贈疫苗計畫。

「那時候，警察、軍人、老人大概都有（疫苗），但年輕人是Nothing，狀況其實是非常危險的。」

劉德音指出，一份希望幫台灣年輕人爭取疫苗的決心，讓台積電團隊敢於面對疫苗高度政治化的挑戰，其間的複雜不難想像，因為這份採購合約，必須同時與多國進行協調，種種條件與文字，都得面面俱到。

終於到了合約敲定的一刻，已是深夜時分，但同仁不願片刻耽擱，劉德音印象清晰，「3位同仁，帶著一份剛出爐的文件，火速送到我的台北住家。讓我簽字的時間，是晚上1點。」

「我感動的，是他們每天每天搞到晚上1、2點，就是希望買到疫苗供給台灣的年輕人。」「我相信，台積電的同仁多半就是這個樣子。」劉德音娓娓地說。

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