中國超商保持動能　羅智先：山東4月退場、未來專注上海浙江

▲統一超股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台南報導

統一超（2912）今（30）日召開股東會，董事長羅智先表示，超商在中國市場很辛苦，未來會專注在上海及浙江佈局，並透露山東統一銀座超市4月已經退場處理掉，以後資源會集中在上海跟浙江。

羅智先指出，超商在中國很辛苦、有點在原地跑的感覺，中國零售業是很有趣的市場，但業態上形成的跟全球各地零售商發展完全不同。

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羅智先說，中國的超商疫情後在整個數字上都讓我們有耳目一新的感覺，發展到現在都還可以保持動能是很大的振奮，雖然還沒有什麼啟發或心得，但至少沒有像過去那麼讓人擔心，現階段都很專心、也不會想太多，中國市場太大了 ，要把自己做好、發展很有想像空間。

統一超深耕台灣45年，7-ELEVEN藉由全台近6800間門市連結368鄉鎮市區每個需要服務所在，2023年實現全鄉全店、全天服務全新里程碑。

統一超也跨足海內外各項事業，截至2023年底，統一超及齊下子公司總店數達12,522店，統一生活（康是美）掌握高齡化商機與疫後生活型態，強化藥妝店及藥局門市經營、EC電商等消費趨勢；悠旅生活（星巴克）強化會員經營及數位體驗，透過特色店及獨立店穩固品牌形象；統一速達（黑貓宅急便）聚焦低溫商品及醫藥物流經營；菲律賓7-ELEVEN積極展店，持續深耕差異化商品經營。

統一超2023年合併營收為3170.4億元，稅後淨利為126.6億元，首度突破3000億營收大關，獲利也創下歷史第二高紀錄。