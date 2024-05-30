榮成看今年營收優於去年　2030年前砸38億元導入再生能源建設

▲榮成股東會。（圖／榮成提供）



記者廖婕妤／台北報導

榮成（1909）今（30）日召開股東會，由於去年虧損，因此通過不分派股利，董事長鄭瑛彬表示，將持續提升自有綠色包裝紙箱廠市占率，包裝需求提高，預估今年營收將優於去年；此外，榮成2018年開始著手減碳轉型，現在所生產的每噸工紙碳排放量僅0.64噸CO2e為業界最低，為優化全廠區生產製程與空間動線，計畫2030年前投資38億元導入再生能源建設。

鄭瑛彬指出，彰化二林廠將超過40年已無折舊且產能25萬噸生產效率好，但僅因高耗能的2條生產線停產，再投資新台幣45億增設1條全新低耗能25萬噸造紙機，同時優化全廠區生產製程與空間動線以降低能耗與碳排放量，更計畫於2030年前再投資38億元導入再生能源建設。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭瑛彬表示，榮成實際面對挑戰就是在重要的減碳工程下，投資超過半個資本額，但無法增加任何營收或利潤，唯一目的是往淨零碳排再邁進一步。除了背負沈重資本支出外，因減碳工程支出增加既有負債比率，致使加重銀行利息成本；對於追求每年股利的投資人及法人機構，也減少對榮成支持，雖然面對如此殘酷的現實，為了給下一代更安全的環境，仍堅持要做對的事。

鄭瑛彬也說，決定走上低碳轉型，董事們及經營團隊需要很大勇氣面對外界壓力，若希望能做到減碳與經濟成長兼顧，就必須以「單位碳排量」為評價指標來制訂所有政策，僅僅以總碳排量來制定企業獎懲政策，最終將會劣幣驅逐良幣，也導致環團攻擊錯誤對象，因此，正因為了地球及下一代著想，應持續支持產品單位碳排低的企業，才是企業與環境友善共存的模式。