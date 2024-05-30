三星罷工衝擊記憶體？　威剛董座：影響不大「DRAM下半年漲價」

▲威剛董事長陳立白（左）與總經理陳玲娟（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白今日針對三星罷工表示，他認為這應該對市況影響不大，估計是策略性罷工，達到目的就會解散了，不過他也表示，目前HBM供貨緊張，估計今年、明年都一定不夠，DDR4也在轉換，DDR5正在起來，廠商應該會壓低DDR4的產量來支持毛利更好的DDR5和HBM的產量。

針對DRAM市況，陳立白說，合約市場DRAM還好，算是健康，現貨市場比較慢一點，以未來供貨來看，因為有HBM的關係，DRAM合約價不太需要擔心，現貨價可能五、六月需求會淡一些，因為大家之前吃到一些量能，考慮現金量能，有一些中小型廠商就會出貨，但主要還是合約市場主導，只要需求不變。

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陳立白也說，伺服器和資料中心都不錯，因爲現在只要沾到人工智慧都雞犬升天，今年是大家說的AI元年，但需求效應還是有限，AI需求要大量增加，應該還是明年開始，第四季會有一些量能，這些今年都有些幫助，只是比較大的幫助應該還是明年開始，他也估計八月會有一波比較明顯的DRAM漲幅。

至於NAND Flash，陳立白則說，由於供應商較多，且產能逐步回升，供應商產能擴充若不節制，對後市可能有不利影響。