快訊／台股夜盤爆噴！紐時：台美關稅談妥15%　台積電再建5座美廠

《紐約時報》報導指出，美國川普政府正接近完成與台灣的貿易協議，消息一出激勵市場信心，台積電（TSMC）美股周一股價一度上漲約1.5%，帶動台股夜盤同步爆量走揚。分析認為，市場解讀關鍵在於關稅政策「塵埃落定」，台灣出口美國產品的關稅，將可望調降並對齊日本、南韓的15%水準，不確定性大幅降低。

關稅降至15% 台積電亞利桑那至少再建5座新廠

根據報導，該項協議已談判數月，目前正進行法律審查，最快可能於本月內對外公布。內容顯示，美國將把台灣輸美產品的關稅稅率下調至15%，與先前已完成談判的日本、南韓相同；作為交換條件之一，台積電將承諾在亞利桑那州再興建至少5座先進製程晶圓廠，意味著其在當地的投資規模可能接近倍增。

目前台灣輸美產品名目關稅約為20%，不過半導體與部分電子產品，因涉及國安考量，被納入《1962年貿易擴張法》第232條款下另案調查，暫時豁免。外界解讀，若台積電持續加碼美國設廠，將有助於爭取長期關稅與政策上的特殊待遇。

市場解讀：半導體仍是主軸 夜盤爆噴有跡可循

法人分析指出，這項潛在協議等同替台美科技供應鏈「定錨」，對台股尤其是半導體族群形成實質利多。台積電不僅是談判核心，也是美國強化本土晶片製造、確保關鍵技術供應安全的戰略要角，相關投資方向與政策支持，早已被市場視為高度確定性事件，夜盤提前反映並非意外。

台積電目前已在亞利桑那州推動多座晶圓廠建設，涵蓋先進與成熟製程。外媒指出，新增投資的時程尚未對外說明，但此舉再次凸顯，美國政府正透過關稅與投資條件交換，加速半導體產業回流，而台積電依舊是全球供應鏈中無可取代的核心角色。