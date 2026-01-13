擷發科海外參展報捷　董座曝：CES已斬獲北美破萬套AI大單

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

ASIC大廠擷發科（7796）近期海外參展腳步不斷，在去年連續參展CES、Embedded World歐洲及北美場後，今年一開始便再度參與CES盛會，但就算在高頻率參展下，擷發科依舊在每一次展會，都能從不同市場中帶來新的驚喜，在剛結束的CES展中，擷發科靠著展示整合AI軟硬實力吸引大批潛在合作夥伴目光，董事長楊健盟更透露，在這次CES展中，已取得豐碩成果，其中 之一就是取得北美大型專案訂單，訂購數量破萬套的AI解決方案。在大單助攻下，這也展現出擷發科海外參展不只秀實力，更重要的是能帶回實質訂單助攻為未來營運動能增添柴火。

擷發科此次再度進軍CES，其中AIVO軟體儼然成為攤位上最吸睛的技術之一，董事長楊健盟表示，先前其實在北美嵌入式半導體展參展時，就有靠這套系統打進智慧農業應用，這次更跨足智慧交通，以應用來看，AIVO目前已成功吸引到如高鐵、地鐵等鐵路運輸商的洽談，其中楊健盟也特別以地鐵、捷運應用來說明，由於地鐵環境相比起高鐵環境更為複雜，人員會站立、走動，因此精準的辨識就很重要，但擷發科可以透過車廂內的鏡頭捕捉畫面，傳輸到中控車廂內，搭載擷發科系統的晶片來進行運算辨識，同時也可以搭配聲紋感測、異常物辨識來達成車廂內異常狀況或暴力的檢測。

楊健盟說，這套系統的辨識成功率非常的高，正因為精準，且可以解決許多車廂內監控及回報暴力狀況的問題痛點，所以吸引到很多鐵路業者對這套系統產生極大興趣，目前也都在洽談當中，特別是在治安環境更為複雜的歐美市場，尤為吸引業者目光。除此之外，這套AIVO系統不只交通應用部分吸睛，憑藉及時辨識、分析、回報的效率及準確性，也成功在展場吸引路過客停下腳步，更在了解後一次下單萬套，對此楊健盟則笑說，目前還不方便透露客戶背景資訊，會在適當時間報告好消息，但目前已經著手進行這個專案。

不過近期記憶體價格暴漲，楊健盟去年才經歷過因關稅遞延專案進度，今年是否會因為記憶體價格上漲，導致報價上漲或是難以取得記憶體，對此楊健盟則笑說，這對擷發科來說影響其實並不大，因為ASIC市場獨特性，不像消費性電子一次要幾十萬套，擷發科的專案交付多半都是五套、十套在交，因此就算成本上漲，因為套數不多，所以對整體專案價格影響並不大，也不太會影響客戶下單意願。

楊健盟更表示，過去AI的案子都可能要靠單一平台，如聯發科、NVIDIA等等，所以一但遇到問題，你很難馬上找到替代品，不過擷發科靠著近年布局的跨平台架構，讓客戶可以在不同平台間自由選擇，楊健盟也指出，其實客戶很多時候根本不在乎到底是用誰的硬體，能解決他們面對的問題才是最重要的，這時候擷發科跨平台的優勢就可以顯現出來，因為不管用什麼硬體，都可以整合來使用，這也同樣可以應用到近期的記憶體短缺，硬體的靈活性，也讓擷發科在近期的記憶體風暴中，可以更彈性的去做硬體之間的調配和整合，藉此完成客戶需求的解決方案。

針對今年的海外布局展望，楊健盟則表示，今年還是會主攻歐、美市場為主，他也解釋，其實東南亞不是沒有需求，但相比起歐美來說，由於人力成本真的太高，在一眾大廠都應美國要求布局美國下，很多廠商一到美國的需求就是自動化，藉此來節省人力成本，但回到東南亞的話，由於相對低廉的工資，因此客戶對導入AI解決方案的需求相對就沒有那麼高，因此還是會以高需求的歐美市場來作為今年的主要目標。