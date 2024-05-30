抱了1年「賣掉就起飛」　股市反指標女神喊虧炸！網看懂：抓得挺準

▲巴逆逆透露自己「在幾乎沒賺的情況下出場換美債」。（圖／粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

長腿正妹「巴逆逆」常騎重機跑業務，過去就因火辣身材讓她爆紅。有趣的是，因為她購買的標的常會下跌、賣掉的標的卻又上漲，因此她也多了「股市反指標女神」的稱號，今（30日）早她貼出一張圖，透露自己「豐祥-KY」抱了一年，無奈卻在起飛前就賣掉。

巴逆逆在臉書粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」上分享「人生痛苦系列」，並貼出一張圖。原來她日前才將「豐祥-KY」賣出，就見該檔的股價上漲，讓她忍不住直呼，「抱了一年，在起飛前賣掉！」

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巴逆逆說，以時間成本來說很虧，實際上也真的很虧，因為這是從「上緯」轉倉來的，而上緯也在她賣出後起飛，換句話說，如果她當初有持續抱著，「應該能賺個30%～40%」，只是如今，「我先吃了15%的損後轉倉，再吃10%的損」，最後在幾乎沒賺的情況下出場換美債。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你真的蠻會抓點的」、「某方面來說，抓得挺準的」、「最後的疼愛是手放開」、「謝謝你的指引」、「鋁繩ㄧ出手，便知有沒有」、「我的神燈，我的超人」、「最佳二傳手，神助攻」。

網紅郭鬼鬼也留言，「跟著老師賣，我就買，計畫通」。粉專「資工心理人的理財探吉筆記」也回，「請把美債抱緊，這樣就不會再去染指其他標的了」。掀起一波討論。

本文經粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」授權引用