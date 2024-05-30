AI可植入晶片！擷發科技將在COMPUTEX亮相「AI晶片演算法」

▲擷發科技董事長楊健盟。（圖／擷發科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

AI熱潮來臨，全球科技產業正聚焦發展AI應用及場域，其中，先進AI晶片的發展更是關鍵。擷發科技表示，要取得競爭優勢就必須不斷創新，下周即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）將能看見擷發旗下應用級別的AI設計技術服務與全套IC設計解決方案。

擷發科技董事長楊健盟表示，COMPUTEX展會聚焦AI各項發展與應用，在半導體產業要保持競爭優勢，創新是關鍵中的關鍵。以擷發科技為例，擁有實務技術與經驗，可將AI演算法、圖資數據等軟體關鍵植入晶片設計，持續創新幫助客戶針對需求進行IC設計，將能在市場上脫穎而出。

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擷發科技將在COMPUTEX上展現AI設計服務的最新技術，包括客製化協助營運商、消費者解決電動運具充電時的困境，還有新一代AI晶片的演算法與數據運算，進行即時生物特徵、活體偵測的識別。

簡單來說，當AI融入晶片，將能整合演算法、資料結構、晶片設計和應用端的生態圈。擷發科技表示，這個設計方案的優勢，包括具有高效運算能力、高度客制化的靈活性和可擴展性、以及低硬體門檻就能導入AI。

最著名的例子，就是晶片導入NFC技術。擷發科技指出，NFC技術的應用範圍廣泛，如行動智慧支付、資訊分享、智慧家庭系統和物聯網應用等，結合NFC技術的IC設計解決方案，將帶來更多商機和競爭優勢。

在COMPUTEX展會期間，擷發科技除了展示AI設計技術服務與IC設計服務等最新成果，也將進行多場技術講座，深入介紹服務與產品的應用優勢，並與全球客戶及合作夥伴交流市場趨勢，共同探討未來合作的可能。