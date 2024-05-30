AI機器人羅昇、昆盈關不住！6營業日飆漲逾39%　並列22檔注意股

▲台灣證券交易所。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
財經中心／台北報導
正在處置期的AI機器人股昆盈（2365）、羅昇（8374）再度被盯上，證交所30日指出，2公司近6營業日各自飆漲39.81%與59.51%，並列22檔注意股。
證交所公告指出，昆盈5月30日收盤價37.3元，本益比來到93.25倍，最近6個營業日累積收盤價漲幅達39.81%，因此列入注意股特別示警。
至於羅昇被列為處置股，才開始「關緊閉」分盤交易直至6月13日為止，但「愈關愈不乖」，5月30日以每股59.8元作收，不但最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.51%，已符合列入注意股的條件；5月30日成交量為最近60個營業日日平均成交量的6.99倍，需要特別示警。
另外，川湖（2059）5月30日收盤價1,165元，本益比來到30.55倍，近6個營業日累積收盤價漲幅高達39.81%，因此列入注意股特別示警。
其他注意股包括：亞翔凱基3C購02（085548）、第一銅富邦43購01（088818）、南緯（1467）、輔信（2405）、榮運（2607）、中櫃（2613）、晟銘電（3013）、遠見（3040）、弘憶股（3312）、泰碩（3338）、聯鈞（3450）、精聯（3652）、南寶（4766）、十銓（4967）、今國光（6209）、台郡（6269）、芯鼎（6695）、高力（8996）與巨騰-DR（9136）。
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