黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

▲輝達共同創辦人黃仁勳。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達創辦人黃仁勳今（30）日作東，請和碩董事長童子賢、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，科技圈爭相研究與會人員名單後驚呼「根根AI供應鏈頭兒到齊！」黃仁勳接受堵訪時強調「I always Invest in Taiwan」（永遠投資台灣），讓大家見識他熱情的一面。

黃仁勳強調各國都應該發展AI，台灣的產業地位不可或缺，他會親自到台北國際電腦展（Computex）拜訪供應鏈成員，也會在現場發表演說，希望大家都能一起注意AI。

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▲輝達創辦人黃仁勳與中華電信董總郭水義、林昭陽。（圖／楊絡懸攝）

黃仁勳表示，他認為這是很棒的餐廳，由於朋友已在餐廳內等待，今天晚上也不會再去夜市，他幽默說：「不要跟著我」引發哄堂大笑，黃仁勳並指出，通化夜市和寧夏夜市很棒。

▲和碩董事長童子賢出席輝達創辦人黃仁勳晚宴。（圖／記者莊喬迪攝）

黃仁勳表示，通化夜市有一攤賣水果的女士，她已賣了45年，每次回台一定會回去看她，建議大家去逛逛。

除了劉揚偉以外，廣達旗下雲達總經理楊麒令、中華電信董事長郭水義、中華電信總經理林昭陽、緯創總經理暨執行長林建勳都是座上佳賓，黃仁勳開場先喝一杯展現熱情的一面。