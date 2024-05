快訊／黃仁勳證實「周六到大巨蛋開球」　笑回：這是祕密，別告訴別人

迪攝)

記者陳瑩欣、柯沛辰/台北報導

味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉辦「龍星大樂主題日」,傳出輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳6月1日可能到台北大巨蛋開球。稍早黃仁勳受訪時親口證實,他週六晚上會去大巨蛋看比賽,屆時也將登上投手丘開球。

▲黃仁勳受訪時親口證實「周六到大巨蛋開球」。(圖/記者莊喬

