快訊／黃仁勳證實「周六到大巨蛋開球」　笑回：這是祕密，別告訴別人

迪攝）
記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導
味全龍5月31日至6月2日於台北大巨蛋舉辦「龍星大樂主題日」，傳出輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳6月1日可能到台北大巨蛋開球。稍早黃仁勳受訪時親口證實，他週六晚上會去大巨蛋看比賽，屆時也將登上投手丘開球。
▲黃仁勳受訪時親口證實「周六到大巨蛋開球」。（圖／記者莊喬
黃仁勳上周日在美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀，這週來台行程滿滿，還有科技公司包票，並邀請他觀賞中信兄弟交手味全龍賽事。 今晚，黃仁勳現身北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」作東，宴請14位科技業大老，餐敘後他在餐廳門口接受媒體訪問，親口證實他星期六晚上要去大巨蛋看球，屆時將站上投手丘，擔任職棒球賽的開球人。 當時有粉絲認為這是祕密行程，黃仁勳還幽默回應：「It's a secret don't talk to anybody」（這是祕密，不要告訴人家），引起一陣哄堂大笑。 隨後，黃仁勳連拋3瓶水給現場媒體解渴，第1瓶水接失敗，他用台語說：「嘿～哇丟得那麼標準～」，第2瓶又沒接好，黃一度搖搖頭調侃：「Your hand-eye connection is not good.」但雙語音軌之後，第3瓶水總算拋接成功，讓他高興地拍手叫好，直說自己「很會投」。 ▼黃仁勳展現親和作風，頻頻與現場粉絲互動，還連拋3瓶水給現場媒體解渴。（圖／記者莊喬迪攝） ▼見媒體朋友接到水瓶，黃仁勳不吝嗇送上掌聲。（圖／記者莊喬迪攝）
黃仁勳上周日在美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀，這週來台行程滿滿，還有科技公司包票，並邀請他觀賞中信兄弟交手味全龍賽事。
今晚，黃仁勳現身北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」作東，宴請14位科技業大老，餐敘後他在餐廳門口接受媒體訪問，親口證實他星期六晚上要去大巨蛋看球，屆時將站上投手丘，擔任職棒球賽的開球人。
當時有粉絲認為這是祕密行程，黃仁勳還幽默回應：「It's a secret don't talk to anybody」（這是祕密，不要告訴人家），引起一陣哄堂大笑。
隨後，黃仁勳連拋3瓶水給現場媒體解渴，第1瓶水接失敗，他用台語說：「嘿～哇丟得那麼標準～」，第2瓶又沒接好，黃一度搖搖頭調侃：「Your hand-eye connection is not good.」但雙語音軌之後，第3瓶水總算拋接成功，讓他高興地拍手叫好，直說自己「很會投」。
▼黃仁勳展現親和作風，頻頻與現場粉絲互動，還連拋3瓶水給現場媒體解渴。（圖／記者莊喬迪攝）
▼見媒體朋友接到水瓶，黃仁勳不吝嗇送上掌聲。（圖／記者莊喬迪攝）
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