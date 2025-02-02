通勤1.5小時想離職！　網一看她的薪水：太低了啦

▲原PO每天都不想上班。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司會在試用期過後調整薪資，然而近日有網友發文透露，她的薪水並沒有如期調整，入職以來一直都只有3萬800元，讓她越來越想離職。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「滿三個月，無調薪，每天都不想上班，主管管上廁所次數」為標題發文，提到她在面試時，談好薪資是32K，然而入職後，一直都是領3萬800元，要待試用期滿才會調整。只是，原PO試用期過了之後，也沒有調薪。

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原PO透露，她通勤要花1.5小時，而這樣的薪水，就讓她前後提了2次離職。雖然她2次離職都有被慰留，但她後來又被主管提醒上廁所次數太多，嫌她這樣沒有效率，所以她也徹底被惹怒，下定決心離開這家公司。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「說話不算話的公司很沒制度欸，直接走人」、「那叫情緒勒索不叫慰留，多為自己想想吧、「我家樓下的超商，月薪都超過你現在的薪資，差在排休而已」、「不要相信『試用期過後會調薪』這句話。就算能力好，公司也會說你能力不好，各種理由不加薪」。

還有網友表示，「3萬的工作，通勤20分以內差不多」、「通勤1.5小時，領3萬？ 通勤1.5小時光是領4萬我都覺得不要去了，3萬真的太低了啦」。此外，也有網友分享，「工作要換，薪水升得快，我碩畢上一份工作35K，現在這份82K供參考」。