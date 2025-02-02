ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

通勤1.5小時想離職！　網一看她的薪水：太低了啦

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO每天都不想上班。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司會在試用期過後調整薪資，然而近日有網友發文透露，她的薪水並沒有如期調整，入職以來一直都只有3萬800元，讓她越來越想離職。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「滿三個月，無調薪，每天都不想上班，主管管上廁所次數」為標題發文，提到她在面試時，談好薪資是32K，然而入職後，一直都是領3萬800元，要待試用期滿才會調整。只是，原PO試用期過了之後，也沒有調薪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她通勤要花1.5小時，而這樣的薪水，就讓她前後提了2次離職。雖然她2次離職都有被慰留，但她後來又被主管提醒上廁所次數太多，嫌她這樣沒有效率，所以她也徹底被惹怒，下定決心離開這家公司。

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「說話不算話的公司很沒制度欸，直接走人」、「那叫情緒勒索不叫慰留，多為自己想想吧、「我家樓下的超商，月薪都超過你現在的薪資，差在排休而已」、「不要相信『試用期過後會調薪』這句話。就算能力好，公司也會說你能力不好，各種理由不加薪」。

還有網友表示，「3萬的工作，通勤20分以內差不多」、「通勤1.5小時，領3萬？ 通勤1.5小時光是領4萬我都覺得不要去了，3萬真的太低了啦」。此外，也有網友分享，「工作要換，薪水升得快，我碩畢上一份工作35K，現在這份82K供參考」。

關鍵字： 上班試用期薪水調薪離職Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金門路口「機車、轎車對決」　騎士驚險跳開...2車起火燃燒

推薦閱讀

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

台積電ADR雖然周五收紅，但台股春節休市期間遭遇DeepSeek利空衝擊，累計跌幅約達6%，加上川普關稅2.0版上路增加不確定性，萬寶投顧執行長王榮旭預期周一（2月3日）蛇年開紅盤應會先補跌消化利空，短線宜多觀察不宜貿進。

2025-02-01 13:36
川普見黃仁勳　輝達證實：加強美國技術和AI領導地位

川普見黃仁勳　輝達證實：加強美國技術和AI領導地位

美國總統川普與輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳於當地時間31日（台北時間2月1日）會面，輝達發言管道稍後向外證實，雙方就加強美國技術和人工智慧（AI）全球領導地位展開洽談。

2025-02-01 12:24
川普關稅箭在弦上　黃金首度突破2800美元大關

川普關稅箭在弦上　黃金首度突破2800美元大關

美國總統川普揚言對中國、墨西哥、加拿大等地加徵關稅，國際貿易不確定性增加，國際金價應聲走揚，黃金交易市場周五盤（台北時間2月1日）首次突破2800美元大關，分析師預期投資人在「怕川普出手」的心理下持續推升避險買盤，將再進一步帶動金價走勢。

2025-02-01 11:54
寺廟名有靈感招財貓助力　南投堂兄弟刮中百萬獎

寺廟名有靈感招財貓助力　南投堂兄弟刮中百萬獎

招財貓果然招財！南投一對堂兄弟與彩券行的招財貓對到眼，就順手買了刮刮樂，很幸運就刮中百萬元。

2025-02-02 10:01
「1200萬大吉利」第3張頭獎刮到了！　桃園阿姨初三輕鬆入袋

「1200萬大吉利」第3張頭獎刮到了！　桃園阿姨初三輕鬆入袋

台彩今（2）日證實，刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎已在初三開出，獎落桃園市中壢區華勛里晉元路138號1樓「福氣彩券行」，中獎人是一名熟齡女顧客，據福氣彩券行代理人楊小姐表示，這位阿姨在過年期間張羅完家中年節大小事後，在大年初三上午到店裡買幾張刮刮樂讓自己輕鬆一下，幸運中大獎。

2025-02-02 09:37
6銀行美元優利定存大車拼　最高年息衝上10％

6銀行美元優利定存大車拼　最高年息衝上10％

美國總統川普上任後祭出一連串新政、聯準會（Fed）降息腳步趨緩，美元年後續強，《ETtoda新聞雲》彙整6銀行搶攻年後資金回存市場，最高年息喊上10%，不過業者資金要求落差大，民眾捧錢搶優利定存之前要先看仔細。

2025-02-02 06:13
AI基建需求續成長　DeepSeek崛起凸顯產業將更注重高成本效益

AI基建需求續成長　DeepSeek崛起凸顯產業將更注重高成本效益

根據TrendForce最新研究，DeepSeek近期連續發表DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等AI模型，將促使終端客戶未來更審慎評估投入AI基礎設施的合理性，採用更具效率的軟體運算模型，以降低對GPU等硬體的依賴。CSP則可能擴大採用自家ASIC基礎設施，以降低建置成本。因此，2025年以後產業對GPU AI晶片或半導體實際需求可能出現變化。

2025-02-02 06:00
春節連假後開工　勞動部：雇主應加強5大職安事項

春節連假後開工　勞動部：雇主應加強5大職安事項

春節連假即將結束，各行各業也陸續恢復營運，尤其廠場及營造工地等也會重新開機運轉與開工施作，為避免開工作業不慎引發災害致事業單位財產損失及勞工傷亡，勞動部職安署呼籲，雇主應加強各項作業前安全檢查及相關應變措施，並以工作人員的安全為先，避免發生職業災害。

2025-02-02 06:00
身障本人沒駕照　車輛免稅要件大不同

身障本人沒駕照　車輛免稅要件大不同

陳先生領有駕照且名下車輛已申請免稅，因車輛老舊最近已辦理報廢，陳太太聽聞朋友說，陳先生持有身心障礙證明，配偶的車輛可以申請使用牌照稅免稅，沒想到稅務機關卻說她不符合免稅規定，到底是何原因呢？

2025-02-02 00:45
開工買一送一　國稅局教戰統一發票正確開立方式

開工買一送一　國稅局教戰統一發票正確開立方式

9天農曆春節年假結束，各大超商、手搖飲及餐廳等店家在開工日會提供各式各樣的優惠折扣（如買一送一或附贈現金抵用券等），國稅局提醒，消費者使用這些優惠折扣時，店家也應留意開立統一發票的相關規定。

2025-02-02 00:42

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1.1億開獎了　百萬紅包還有306組

「1200萬大吉利」第3張頭獎刮到了！　桃園阿姨初三輕鬆入袋

川普擬對台半導體加關稅　專家這樣說

不小心刷6萬「比薪水還多」　她驚覺該存錢

月薪5萬怎麼理財？網見「他的配置」大讚

2025年新金融詐騙　金管會：2大類型勿上當

身障本人沒駕照　車輛免稅要件大不同

Apple財報露餡　郭明錤：AI對iPhone銷售無太大幫助

「個人幣商」走入歷史！　金管會虛幣專法草案下月正式預告

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366