台股10年春節紅盤日一表看！　法人估蛇年挫殺450點回測22600

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

明（3）日是蛇年農曆年開紅盤日，原先市場評估，隨著市場資金歸隊，台股呈現上漲格局，惟DeepSeek橫空出世，造成農曆年封關期間，美國AI科技股重挫，台積電ADR重挫4%，打亂市場預期，法人表示，儘管蛇年開紅盤可能收黑，AI發展正在上升階段，待市場短線利空消息獲得去化，台股仍有震盪走高的機會。

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從歷年統計分析，自2015~2024年十年以來農曆年新春，除了2017年、2020年兩次是收黑之外，其餘八次都是收紅，由於年前台積電（2330）晶圓龍頭大廠財報捎來好消息，包括對於2025年的樂觀展望，市場預期，有利於年後資金歸隊，增添蛇年開紅日的預期。

由於DeepSeek低成本演算法開發出ChatGPT，對於高階AI將構成威脅，由於過年期間台積電ADR累跌逾-4.3%，投顧法人估計，以台積電收盤價估算，約當50元，影響指數約450點，可能開紅盤指數區間落點約在22600~23000 點。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，整體而言，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格/交易主義為主/美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。

展望台股後市，統一投信表示，晶圓代工龍頭上修未來五年營收的年複合成長率，AI帶動下，今年營收有機會成長25%以上。台灣基本面扎實，但要留意政治面因素，川普上任後，未來波動可能加劇，但川普政策最終目標都以美國偉大為主，美國要偉大就需要台灣的AI供應鏈，台灣AI底氣仍在，中長線趨勢依然樂觀。

