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「個人幣商」走入歷史！　金管會虛幣專法草案下月正式預告

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲比特幣。（圖／路透）

文／中央社

圈將進入積極管理新時代。金管會正研訂虛擬資產專法，虛擬資產業將比照金融機構走向特許制，據規劃，目前業者須在法律生效後6個月內向金管會申請業務許可，並在合計15個月內取得金管會業務許可及核發執照，否則必須退場。

美國新任總統川普對加密貨幣產業釋出友好態度，可望加速虛擬資產業蓬勃發展，作為台灣虛擬資產業主管機關的金管會，定調對產業持謹慎友好態度，積極研訂虛擬資產專法，未來台灣虛擬資產市場將進入積極管理新時代。

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現行虛擬資產業並非特許事業，據了解，金管會於專法草案規劃，對虛擬資產業將比照金融機構採特許制，現有虛擬資產業者須在法律生效後6個月內向金管會申請業務許可，並在合計15個月內取得金管會業務許可及核發執照，否則不得繼續經營虛擬資產業務。

金管會研議針對業者申請從事不同虛擬資產業務別，例如交換商、交易平台、移轉商、保管商或承銷商，訂定不同資本額門檻。也因未來將採機構管理，個人幣商料將在專法生效後正式走入歷史。

在各類虛擬資產中，價值與法定貨幣等其他資產掛勾，以保持穩定性的虛擬資產，被稱為「穩定幣」。考量穩定幣可能涉及央行權責，金管會2023年頒布指導原則時，排除納管穩定幣，但在此次專法草案中，穩定幣發行正式露出曙光。

金管會主委彭金隆日前在新春記者會鬆口，虛擬資產專法將納入穩定幣規範，由穩定幣作為法幣與虛擬世界間的橋接，未來將由金管會與央行共同管理穩定幣市場。

金管會在草案中也延續先前管理基調，要求業者自有資產與客戶資產分離保管，並要求業者落實資訊公開等作法，以保護客戶權益。當監理架構強化客戶信心，除了傳統幣圈人外，預期將可進一步吸引新投資人投入幣圈，活絡市場發展。

先前全球知名加密貨幣交易平台FTX宣告破產，各國受害投資人無數，為避免類似風暴在台灣發生，行政院2023年3月指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，為台灣虛擬資產市場開啟監管新紀元。

在承接重任後，金管會決議採漸進式監理，於2023年第3季先公布業界指導原則，進而督促業界成立公會、制定自律規範，並在2024年11月30日起自洗錢防制法遵聲明改採登記制，下一步將走向專法。

金管會將於今年2月召開產學界公聽會蒐集外界對專法草案意見，3月正式對外預告專法草案，並於今年6月底前將專法草案報至行政院。待行政院通過後，須經立法院三讀、總統公布，專法才會正式施行。

關鍵字： 金管會虛擬資產特許制穩定幣監管

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