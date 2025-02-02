2大利空連爆！台股明天「迎季線保衛戰」　專家：影響約500點

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

長達9天的春節連假即將結束，台股明（3）日就要恢復交易，蛇年開盤是投資人關注重點。台股休市期間，遭遇DeepSeek利空衝擊，累計跌幅約達6%，加上川普關稅2.0版上路增加不確定性，專家分析，可能將面臨約22998點的季線保衛戰。

台股1月23日正式休市，但長達11天的春節假期間，中國AI黑馬DeepSeek造成美股輝達（NVIDIA）等晶片股27日崩跌。南韓股市因春節連假休市，閃過股災，31日恢復開盤，半導體族群烏雲罩頂，輝達（NVIDIA）的合作夥伴SK海力士盤中下跌逾11%。

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此外，台積電ADR亦劇烈震盪，美國時間1月22日盤中一度飆出225美元天價，終場更以大漲2.38美元或2.06%、223.2美元作收，寫下收盤新高價，隨後受到DeepSeek利空衝擊，在1月27日失守200美元大關。雖然隨後緩步走揚，至1月31日以上漲1.17美元或0.56%、每股209.32美元作收。

據中央社報導，富邦投顧董事長陳奕光分析，台積電ADR從1月22日封關的223.19美元掉到31日209.32美元，期間跌幅約6%。對照台股，台積電的股價得休正下跌約70元，對台股影響約500點，推估台股開盤將面臨「DS（DeepSeek）壓力測試」，面臨季線保衛戰的狀況。

另外，萬寶投顧執行長王榮旭預期蛇年開紅盤應會先補跌消化利空，短線宜多觀察不宜貿進。他認為，AI股要先反映DeepSeek橫空出世的利空，加上川普關稅戰開打，對台股蛇年不利，美股走勢雖然不弱，但因欠缺主流題材，短線要衝有難度。

他也指出，美股已漸有反彈，周一台股就算跌，也不致於太大，只是第一天比較不穩，後市選股為重，AI長線趨勢不變，但在美股找不到重心下，2月3日跌未必是最好買點。法人則指出，台積電1月22日龍年封關以1135元作收，以當天台幣對美元匯價32.774元估算，對台北股市溢價率仍達20.89%，惟較封關前近30%的溢價率大幅收斂。