台股蛇年紅盤3利空罩頂！　專家：大箱型震盪跑不掉

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

明（3）日台股農曆蛇年將即將開紅盤，惟農曆年期間，DeepSeek推出低成本的AI模型、美國關稅戰開打，以及美國總統川普針對台灣晶片加徵關稅等三大變數，投資專家認為，明日台股將先行反映，農曆年期間費城半導體、輝達的跌勢，開紅盤恐將面臨修正壓力，但整體走勢仍不脫2024年10月以來，大箱型震盪格局。

統一投顧董事長黎方國指出，AI公司DeepSeek以低成本演算開出ChatGPT的AI模型，市場擔心降低對GPU等硬體的依賴程度，這也導致農曆年封關期間，美國AI大型科技股回檔，這段期間輝達跌了14%、台積電（2330）ADR跌了4%，而新加坡富台期順勢回檔2%，明日台股開盤將率先反映上述負面因素。

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台新投顧副總黃文清認為，除了美國主要AI科技回跌之外，美國宣布針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，而中國10%，而加拿大正在思考反擊之道，這代表貿易關稅戰尚未得到好的溝通解決之道；此外，美國點名有98%晶片生意跑到台灣，並打算針對半導體課徵全面關稅。

黃文清強調，台股需要時間來消化上述3項不確定因素，短線上先觀察23000點位的支撐，後續還得釐清DeepSeek成本數據，是否如所公開那麼低？還有得看美國是否會有更進一步晶片禁令，來圍堵中國大陸AI發展。

不過本土法人私下認為，DeepSeek橫空出世的時間正逢台股休市，算是逃過最直接的一波衝擊，現階段內資支撐力仍在，蛇年紅盤不致於崩跌，新春開紅盤也不必急著賣光。