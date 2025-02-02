ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股蛇年紅盤3利空罩頂！　專家：大箱型震盪跑不掉

▲▼台股今 (8) 日再創歷史新高14367點，終場收在14360點，上漲103點或0.73%，成交量2797.19億元。台積電盤中也創下525元歷史新高價。股市，投資，印刷電路板，國巨，華通，台達電（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

明（3）日台股農曆蛇年將即將開紅盤，惟農曆年期間，DeepSeek推出低成本的AI模型、美國關稅戰開打，以及美國總統川普針對台灣晶片加徵關稅等三大變數，投資專家認為，明日台股將先行反映，農曆年期間費城半導體、輝達的跌勢，開紅盤恐將面臨修正壓力，但整體走勢仍不脫2024年10月以來，大箱型震盪格局。

統一投顧董事長黎方國指出，AI公司DeepSeek以低成本演算開出ChatGPT的AI模型，市場擔心降低對GPU等硬體的依賴程度，這也導致農曆年封關期間，美國AI大型科技股回檔，這段期間輝達跌了14%、台積電（2330）ADR跌了4%，而新加坡富台期順勢回檔2%，明日台股開盤將率先反映上述負面因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台新投顧副總黃文清認為，除了美國主要AI科技回跌之外，美國宣布針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，而中國10%，而加拿大正在思考反擊之道，這代表貿易關稅戰尚未得到好的溝通解決之道；此外，美國點名有98%晶片生意跑到台灣，並打算針對半導體課徵全面關稅。

黃文清強調，台股需要時間來消化上述3項不確定因素，短線上先觀察23000點位的支撐，後續還得釐清DeepSeek成本數據，是否如所公開那麼低？還有得看美國是否會有更進一步晶片禁令，來圍堵中國大陸AI發展。

不過本土法人私下認為，DeepSeek橫空出世的時間正逢台股休市，算是逃過最直接的一波衝擊，現階段內資支撐力仍在，蛇年紅盤不致於崩跌，新春開紅盤也不必急著賣光。

關鍵字： 台股AI模型關稅戰農曆年蛇年

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

手寫紅包「油漆筆當毛筆寫」　網看流暢運筆狂讚：好療癒

推薦閱讀

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

台積電ADR春節休市期間跌6%　法人：蛇年紅盤先補跌

台積電ADR雖然周五收紅，但台股春節休市期間遭遇DeepSeek利空衝擊，累計跌幅約達6%，加上川普關稅2.0版上路增加不確定性，萬寶投顧執行長王榮旭預期周一（2月3日）蛇年開紅盤應會先補跌消化利空，短線宜多觀察不宜貿進。

2025-02-01 13:36
川普見黃仁勳　輝達證實：加強美國技術和AI領導地位

川普見黃仁勳　輝達證實：加強美國技術和AI領導地位

美國總統川普與輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳於當地時間31日（台北時間2月1日）會面，輝達發言管道稍後向外證實，雙方就加強美國技術和人工智慧（AI）全球領導地位展開洽談。

2025-02-01 12:24
川普關稅箭在弦上　黃金首度突破2800美元大關

川普關稅箭在弦上　黃金首度突破2800美元大關

美國總統川普揚言對中國、墨西哥、加拿大等地加徵關稅，國際貿易不確定性增加，國際金價應聲走揚，黃金交易市場周五盤（台北時間2月1日）首次突破2800美元大關，分析師預期投資人在「怕川普出手」的心理下持續推升避險買盤，將再進一步帶動金價走勢。

2025-02-01 11:54
台股蛇年紅盤3利空罩頂！　專家：大箱型震盪跑不掉

台股蛇年紅盤3利空罩頂！　專家：大箱型震盪跑不掉

明（3）日台股農曆蛇年將即將開紅盤，惟農曆年期間，DeepSeek推出低成本的AI模型、美國關稅戰開打，以及美國總統川普針對台灣晶片加徵關稅等三大變數，投資專家認為，明日台股將先行反映，農曆年期間費城半導體、輝達的跌勢，明天開紅盤恐將面臨修正壓力，但整體走勢仍不脫2024年10月以來，大箱型震盪格局。

2025-02-02 13:42
川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤：是時候變有錢

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤：是時候變有錢

川普2.0啟動，回歸白宮不到1個月就簽署行政命令，對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收高額關稅，可預期將大幅影響金融市場。暢銷財經書籍《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）在個人「X」平台發文，點名黃金、白銀、比特幣等3類資產的價格可能會崩盤，「是時候變得更有錢了」。

2025-02-02 13:31
2大利空連爆！台股明天「迎季線保衛戰」　專家：影響約500點

2大利空連爆！台股明天「迎季線保衛戰」　專家：影響約500點

長達9天的春節連假即將結束，台股明（3）日就要恢復交易，蛇年開盤是投資人關注重點。台股休市期間，遭遇DeepSeek利空衝擊，累計跌幅約達6%，加上川普關稅2.0版上路增加不確定性，專家分析，可能將面臨約22998點的季線保衛戰。

2025-02-02 12:29
看房順路拚手氣　苗栗男竟刮中百萬成家金

看房順路拚手氣　苗栗男竟刮中百萬成家金

看屋順手買「2000萬超級紅包」刮刮樂，苗栗縣苑裡鎮「王子財神投注站」一名幸運兒刮中百萬元買屋成家金！

2025-02-02 11:00
寺廟名有靈感招財貓助力　南投堂兄弟刮中百萬獎

寺廟名有靈感招財貓助力　南投堂兄弟刮中百萬獎

招財貓果然招財！南投一對堂兄弟與彩券行的招財貓對到眼，就順手買了刮刮樂，很幸運就刮中百萬元。

2025-02-02 10:01
「1200萬大吉利」第3張頭獎刮到了！　桃園阿姨初三輕鬆入袋

「1200萬大吉利」第3張頭獎刮到了！　桃園阿姨初三輕鬆入袋

台彩今（2）日證實，刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎已在初三開出，獎落桃園市中壢區華勛里晉元路138號1樓「福氣彩券行」，中獎人是一名熟齡女顧客，據福氣彩券行代理人楊小姐表示，這位阿姨在過年期間張羅完家中年節大小事後，在大年初三上午到店裡買幾張刮刮樂讓自己輕鬆一下，幸運中大獎。

2025-02-02 09:37
6銀行美元優利定存大車拼　最高年息衝上10％

6銀行美元優利定存大車拼　最高年息衝上10％

美國總統川普上任後祭出一連串新政、聯準會（Fed）降息腳步趨緩，美元年後續強，《ETtoda新聞雲》彙整6銀行搶攻年後資金回存市場，最高年息喊上10%，不過業者資金要求落差大，民眾捧錢搶優利定存之前要先看仔細。

2025-02-02 06:13

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1.1億開獎了　百萬紅包還有306組

「1200萬大吉利」第3張頭獎刮到了！　桃園阿姨初三輕鬆入袋

不小心刷6萬「比薪水還多」　她驚覺該存錢

川普擬對台半導體加關稅　專家這樣說

台股明天「重挫500點？」　專家：面臨保衛戰

6銀行美元優利定存大車拼　最高年息衝上10％

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

2025年新金融詐騙　金管會：2大類型勿上當

月薪5萬怎麼理財？網見「他的配置」大讚

身障本人沒駕照　車輛免稅要件大不同

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366