待業3個月！每天玩手遊「認識公司副總」得爽缺　他嗨：爽到飛起

▲原PO幸運上岸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

進入職場工作一段時間，常見有人因為倦怠而提出離職，就算「裸辭」也想走，一名男網友表示，跟同事相處不融洽而離職，待業期間，天天在家玩手遊，加入遊戲公會意外認識公司的業務副總，進而得到了一份理想的工作，每天下班就是跟主管玩遊戲，開心直呼「爽到飛起」。

男網友在Dcard發文，「待業三個多月，沒想到靠著遊戲認識的網友找到了工作」，從事審計，擁有CIA內部稽核證照，因與同事意見不合常發生口角，前陣子在群組中跟同事大吵一架，就提出離職。待業在家的日子，每天都過得渾渾噩噩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，每天的生活就是起床、吃午飯、滑104、追劇、打遊戲，懶得去樓下超商，也不想做家事，每次躺在沙發滑手機都會被媽媽念，「真沒想到運氣爆棚居然被網友解救」，在手遊的公會中，遇到了一名業務副總，這位副總剛好在尋找一位台籍審計，「正好和我完美匹配」。

業務副總幫助原PO修改履歷，並直接遞給人資，如今，原PO已經在新工作崗位工作了2周，「我在台灣母公司任職，直屬財務主管在對岸」，沒有人管他，過得很自由，每年只需出差2次，「每天下了班和大佬們玩玩遊戲，真的爽到飛起」。

貼文曝光，掀起網友討論，「危機就是轉機，雖然我一度懷疑這篇是不是業配」、「我印象中以前好像也有那種玩其他款遊戲找到工作的」、「是你的貴人了」、「前份工作是管理職，我也是引薦一位公會朋友，進來我部門負責網路行銷的工作」、「遊戲公會本來就有很多大佬，不要不相信」、「我之前在就遇過大佬，每天帶公會的人一起吃香喝辣還不用花錢，這種人還真的不少」、「真的，有的一個比一個威武，只是表面看不出來而已」。